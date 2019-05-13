兒子媳婦一氧化碳中毒　陝西夫婦無法負擔醫藥費忍痛棄救兒子

陝西一對夫婦一個月前因為一氧化碳中毒雙雙入院，情況不太樂觀。 二人的醫藥費沉重，丈夫的父母經過慎重考慮之後，決定將自己的兒子接回家中照顧，集中資源救治媳婦。

陳崗中毒後被診斷腦死亡超過50%，同時因供血不足需要截肢。（網上圖片）

慘劇發生在陝西延安，陳崗和妻子楊紅燕一個多月前在家中用煤爐取暖，不幸雙雙一氧化碳中毒，一天後才被房東發現送往醫院。陳崗被醫院診斷腦死亡超過50%，同時因供血不足需要截肢；楊紅燕情況稍微好一點，但也只能躺在病床上，說不出一句話。

二人中毒住院後，陳崗的家人通過網上籌款和向親戚朋友借錢，已經花了20多萬元人民幣，但二人情況未見好轉。而且要同時照料兩個病人，花費巨大。為了讓兩名分別13歲和7歲的孫兒不成為孤兒，陳崗的父母再三考慮，決定忍痛放棄病情較重的兒子，用剩餘的錢全力醫治媳婦。

4月初，陳崗被帶回家，由兩老負責照顧。（網上圖片）

4月初，陳崗被父母帶回家照顧，每次喂兒子吃飯都只能用針管將營養液注射到兒子嘴裏，勉強維持兒子的生命。前兩天，昏迷的陳崗突然蘇醒了過來，提起自己的兒女他還會激動得流淚，兩老認為兒子的情況有好轉，所以希望社會上有能力的人可以施以援手。

（半島晨報）