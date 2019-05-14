【自稱館奴】建50餘座博物館估值80億全捐國家　川富豪擬獲省表彰

四川省優秀退役軍人擬表彰名單周一（13日）公布，29名候選人上榜，自稱「館奴」的建川博物館館長樊建川在列。 樊建川退役後當過宜賓市常務副市長，辭職後發展地產身價過億（人民幣，下同），又散掉資財開了50多座博物館，並表示死後將這些估值高達80億元的博物館全部捐給國家。 樊建川的博物館主題包括抗日戰爭文物館、汶川大地震紀念館、國防兵器館等，吸引兩岸各界人士慕名前來參觀。他則成功將自己從「富豪」變成「負豪」——「我就是一個傻裏巴機的大型館奴」。

位於成都市大邑縣安仁鎮建川博物館。（網上圖片）

四川省退役軍人事務廳、省委宣傳部今年2月啟動「四川省優秀退役軍人」學習宣傳活動，共遴選出29名候選人，公示期為5月13日至17日。

此次榜上有名的樊建川曾經坐擁數十億元資產，多次入選胡潤中國富豪排行榜，但他近年來熱衷建設博物館，迄今為止先後建成50餘座博物館，他自稱希望有生之年建成100座：「現在有房奴、車奴，我是館奴。我願意一生為博物館做奴隸，只要是能建夠100個，馬上死都可以。」

樊建川於1957年出生在軍人家庭，高中時在內蒙古當了兩年下鄉知青，至1977年文革結束後恢復高考，他考上西安政治學院，畢業後在重慶三醫大當了8年老師。之後他投筆從政，仕途順暢，34歲就當上宜賓市常務副市長，後來更下海從商，取得公家合約，為成都雙流機場興建員工住宿社區賺得第一桶金，繼而做得風生水起，在成都繁華地段建有住宅、寫字樓、商舖等物業。

博物館吸引兩岸各界人士前來參觀。圖為2013年台灣中華統一促進黨主席張安樂參觀並題詞。（微博）

藏品800萬件 年逾百萬人參觀

樊建川自稱上大學時已經有收藏癖，常在西安古玩街閒逛，收集抗戰相關文物。至1999年，當時他已經名成利就，又所持14件藏品獲中國國家文物局評為一級文物，決定斥資興建抗戰博物館，為此一直變賣手上物業資產。最終該博物館於2005年8月15日抗戰60周年紀念開幕，內藏30噸手寫資料，40萬封書信，近2萬本日記，百萬枚像章，80餘萬件藏品，其中一級文物有153件之多。

隨後幾年，樊建川陸續以各種名目興建博物館：川軍抗戰館、中國壯士群塑廣場、抗戰老兵手印廣場、援華義士廣場、汶川大地震紀念館等，據稱每年參觀遊客超過100萬人，兩岸不少知名人士亦前來捧場。及至去年11月，他已建成50餘座博物館。藏品數量達800萬件，其中國家一級文物就超過400件。

樊建川早在2007年12月就進行遺囑公證，決定死後將估值高達80億元的博物館全部捐給國家。他說，自己成為「富豪」歸因於改革開放，「我積聚的這些錢財，跟我沒有太大的關係。我願意把它做成博物館，最後把它捐給國家。」

（綜合報道）