要求酒店主動匯報記者行蹤惹議　佛山順德警方：個別人員理解偏差

廣東佛山順德區陳村鎮赤花村早前有村民聘請天津的律師處理土地徵收補償安置糾紛後，反被鎮政府派人到天津市律師協會投訴。最終鎮政府的投訴不成立，村民則堅持要公開異地投訴的開支。 事件曝光後引來內地傳媒報道，未幾網上就廣泛流傳一則聊天截圖，內容是當地警方通知旅遊業界，若發現有新聞記者入住酒店要立即通知。

當地警方要求酒店發現有記者入住後要立即通知。（微博）

據聊天截圖所見，「南涌警務區波哥」通知聊天群組「南湧旅業、沐足業、娛樂業群」內所有人，「接派出所緊急通知，從即日起如發現在轄區旅業有新聞記者入住的，請馬上與警務區聯繫。各單位收到請回覆！」南涌警務區正正隸屬於陳村鎮派出所。

聊天截圖引起輿論嘩然，批評當地警方此舉是「防火防盜防記者」，有法律專家亦認為公安機關要求酒店匯報記者行蹤的做法明顯不當，涉嫌濫用職權。事實上依據公安部及廣東省相關規定，除了發現違法犯罪分子或形跡可疑人員等情況，酒店須立即向當地公安機關報告外，旅館無權、無義務調查住客的具體職業並向當地公安機關報告。

順德公安其後介入調查，並在周三（14日）發布通報說明，證實該通知確是南涌警務區的人員所發，「經了解，近期陳村派出所要求全體民警、輔警進一步加強規範文明執法，其中包括要依法依規、積極回應並善對媒體記者的採訪需求」，未料「個別警輔人員出現理解偏差」，已立即要求陳村派出所糾正澄清。順德公安強調，媒體記者在轄區的正常採訪活動，都將依法依規予以支持和保護。

至於赤花村的土地微收補償安置糾紛，事緣村民在去年4月底派代表到北京一間律師事務所諮詢並委託代理案件，具體由該律師事務所及天津分所共同向陳村鎮政府及順德區政府發出書面信函。由於一直沒有收到回覆，律師事務所遂派人前往赤花村辦理立案事宜。

赤花村村民與鎮政府為土地徵收補償問題有糾紛。（微博）

未料律師事務所及天津分所先後就收到來自天津律協及北京東城律協的被投訴立案通知，投訴人是陳村鎮政府。天津律協審查後決定撤銷投訴，至於北京東城律協則仍在調查中。赤花村村民對鎮政府涉嫌濫用投訴機制感到不滿，堅持要公開派人到北京、天津投訴的所有開支。

（綜合報道）