【有片】網友曝如家旗下酒店衛生惡劣：床單大片尿跡滿布捲曲毛髮

內地大型連鎖酒店集團如家酒店在廈門的一家分店爆出衛生醜聞，有網友曝料指最近入住當地一家分店時，不僅發現床單未換洗，並且有大片尿跡，到處是捲曲毛髮，十分噁心。 曝料網友稱酒店不肯退錢，他們一行人決定到其他酒店過夜。

網友的照片顯示，整個床墊都是黃色的一大片污跡。（長沙電視台）

網友指，他們一行人5月11日（上周六）晚上於如家旗下的廈門明發商業廣場派柏‧雲酒店訂了4間房間，到酒店後才被告知是沒有窗戶的，在向前台詢問時對方回應稱「這種價格一看就是沒有窗戶的，正常人都知道」，態度非常差劣，於是一行人無奈加錢升級了房間。

沒想到到達房間後，「一切震驚了」。網友形容，床單和被套根本沒有換洗過，隨處可見捲曲毛髮，床單底下隱約可見黃色的尿跡。掀開床單，整個床墊都是黃色的一坨一坨，非常噁心。

網友於是拍了照片和影片拿給前台看，前台派保安和網友一行人上去核實，保安當時說，「在外面住，就應該將就一下，再加一層床單就看不到了」。網友一行人實在接受不到，在無法退錢的情況下也決定到其他酒店過夜。

店長：價錢低「沒辦法要求高」

網友又指，當天晚上他們再致電該酒店的前台，試圖找負責人溝通，但對方回應稱負責人已經下班。後來他們成功與店長聯絡，店長指他們前一天晚上住在價格較高的和頤（集團的另外一個品牌），所以理所當然是乾淨的，但該店價格才200元人民幣左右，「也沒辦法要求高」。

網友認為，價格應該跟地理位置和硬件掛鉤，而不是跟最基本的衛生情況掛鉤，其後在第二天聯繫如家總部，但遲遲未獲回覆，15日（周三）又再次聯繫如家總部，對方依然推托沒有處理。

根據資料，如家酒店集團創立於2002年，旗下現有五個酒店品牌，分別是和頤酒店、如家精選酒店、如家酒店、莫泰酒店和雲上四季酒店。

（長沙電視台）