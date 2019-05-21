因涉婚外情　河南女自導自演嬰兒「被拐」　孩子生父為當地官員

發生在2013年的「九龍城女嬰被拐案」曾轟動全港，最終卻被揭露是女嬰母親自編自導、精心策劃的騙局。而近日在內地也發生相似的案件。 據內媒周一（20日）報道，河南周口女子散步暈倒致男嬰被盜一案，是男嬰母親劉某某因家庭矛盾而「自導自演」的鬧劇，參與策劃的多人已被拘留。報道指周口警方同時確認，男嬰案的生父另有其人，是安徽省滁州市琅琊區人民武裝部在職幹部王某某。目前滁州軍分區紀委已介入調查。

劉某某此前自稱帶著4個月大的兒子外出散步，在一處街邊遊園小徑內因病暈倒，醒來後男嬰失蹤。（影片截圖）

據此前報道，劉某某在16日稱自己帶著4個月大的兒子外出散步，在一處街邊遊園小徑內因病暈倒。等她再次醒來時，發現孩子不見了蹤影。隨後警方和男嬰家人懸賞徵集嬰兒線索。及至19日，周口市公安局文昌分局通報稱，嬰兒已於當天淩晨被警方安全找回。

男嬰被生父「偷走」 家屬籌謀已久

惟事件並未因涉事嬰兒被尋回而告終，內媒《新京報》20日揭露案件更多內情，指據周口警方透露，該事件系男嬰母親劉某某與其高中同學王某某（安徽省滁州市琅琊區在職幹部）、李某某（劉、王共同的朋友）一起謀劃的虛假警情。

據悉，劉某某和王某某高中畢業後失聯多年，二人於2017年通過李某某又取得了聯繫。2018年清明節期間，王某某回周口探親時與劉某某相見，二人於酒後發生關係。事後，劉某某發現自己懷孕並告訴王某某，王某某要求將孩子生下來。孩子生下後，王某某與劉某某經多次謀劃，於16日9時許，王某某到劉某某家將孩子抱走，由李某某駕車送至機西高速周口站，再由王某某的姐姐駕車送至鄭州，後稱劉某某在外活動時暈倒，孩子被偷走。

安徽滁州軍分區紀委宣布正式介入此事。（微博）

軍方紀委宣布介入 網民：倫理片變反腐片？

男嬰生父身份曝光後再度引起輿論關注，安徽滁州軍分區紀委20日也宣布正式介入此事，稱網傳滁州市琅琊區人武部政委王一迪與此案有關，目前正在調查。一經查實，絕不姑息。據悉，軍分區隸屬省軍區，是中共軍事工作部門和地區行政公署兵役工作機構，受省軍區和地方黨委政府雙重領導。

該案數天內峰迴路轉，亦激發不少網民熱議：

「開始以為是犯罪片，後來成了懸疑片，結果是家庭倫理片，現在似乎有趨勢發展成反腐片。」 「小說都不敢這麼寫。」 「你們自己玩就算了，還要整個社會陪你一起玩嘛？」 「浪費公共資源和人們的同情心。」

河南男嬰被盜案峰迴路轉。（微博）

男嬰母親現任丈夫：人在做，天在看

據悉，男嬰母親劉某某與現任丈夫朱某另外還育有一子，結婚已近20年。朱某在回應內媒詢問時曾表示，希望能冷靜冷靜，又說「人在做，天在看」。朱某家屬也呼籲外界不要再給他們施加壓力，希望事件到此為止。該家還屬表示，感謝熱心群眾和周口警方努力查清真相，同時相信相關人員會受到法律和黨紀政紀處罰。

（新京報、澎湃新聞）