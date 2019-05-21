外交部發言人辦公室官微20日上線　不足24小時累積粉絲逾45萬

中國外交部發言人辦公室昨日（20日）開通微博，並迅速吸引了超過40萬網民關注。 不少網民都要求舉辦抽獎活動，而外交部發言人辦公室亦在微博中回應相關活動已在安排中。

外交部新聞司司長兼外交部新聞發言人陸慷於首條微博貼文中粉墨登場。（片段截圖）

外交部發言人辦公室官方微博5月20日15點44分正式上線，第一條微博的配文是「歡迎關注，字越少，事越大。」又附上外交部新聞司司長兼外交部新聞發言人陸慷的片段，請網民關注該微博賬號。之後外交部發言人辦公室的微博就開始說「正事」，於當日下午約5時發布頭條文章《美方稱中方破壞了協議，陸慷：混淆視聽轉嫁責任是徒勞的》，並引述陸慷在回應記者提問時表示，中美經貿磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正確軌道前行，才有成功的希望。

截至今天（21日）下午1時，該微博賬號已累積45萬粉絲。有不少網民在微博中留言要求辦抽獎活動，外交部發言人辦公室微博亦在昨晚9時許回應相關活動已在安排中，敬請網民期待。為何網民要求辦抽獎活動？事緣是國防部發言人吳謙去年年底在記者會上公佈由國防部舉辦抽獎活動的中獎名單，吳謙一本正經地讀出中獎網民別出心裁的網名，例如「不思進取木頭花」、「阿鯉烤魚豆腐湯」、「zwzwzwzw」，引起熱議，似乎網民都想看外交部發言人在忍笑能力方面與國防部發言人比一比。

重溫吳謙宣布得獎名單的片段：