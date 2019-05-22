【2020台灣大選】網軍改撐郭台銘　財經專家質疑韓國瑜失網絡贊助

台灣網絡上近日出現一片國民黨支持者倒戈潮，國民黨籍的政治明星韓國瑜、朱立倫及盧秀燕等人的網絡粉絲團都被改名，改為支持宣布參選國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘。 有財經專家觀察到韓國瑜網上發文的讚好人數大跌，質疑是韓國瑜的網絡贊助費被拿去支持郭台銘。

一個原本支持韓國瑜的網絡社團改為轉向支持郭台銘。(網上圖片)

國民黨總統初選競爭逐漸白熱化，網路上也吹起一波改名風潮，多個原本各擁其主的大型臉書社團紛紛轉向，轉彎支持郭台銘出征2020，其中以成員超過2.8萬人的臉書社團「韓國瑜市長網軍後援會」，經歷多次改名，先在今年2月28日更名為「韓國瑜總統網軍後援會」，在4月19日，也就是郭台銘宣布參選（4月17日）的兩天後，改名為「韓國瑜市長網軍後援會」，接著在昨（5月17日）正式改挺郭台銘，命名為「郭台銘競選總統網軍後援會」，明顯看出社團從支持韓國瑜選總統，轉向支持郭台銘。

另外，黨內的其他政治人物，如台中巿長盧秀燕及前新北市長朱立倫，都有網絡粉絲團倒戈﹐其中「盧秀燕全民之友會」改名成「郭台銘總統後援會」，「朱立倫參選2020總統後援會」更名為「郭台銘成吉思汗鐵衛營」。

財經專家觀察到對韓國瑜官方臉書貼文的讚好人數大跌。（網上圖片）

對此，財經專家胡采蘋表示，或許是因為韓國瑜的「網路贊助商」被拿掉，改為贊助郭台銘。她在社交媒體發佈兩張截圖，顯示在韓國瑜官方臉書的貼文按讚數暴跌，以往貼文都有數萬粉絲按讚，15日的貼文甚至還有7.4萬人按讚，但19日晚間與藝人沈玉琳的合照貼文，按讚數直到22日下午1時前卻都未超過2萬人。

多個國民黨政治明星的網絡後援會先後改名「挺郭」，背後運作相當耐人尋味，也讓支持者難以接受。其中，許多「韓粉」相當氣憤，更紛紛揚言要退出。但亦有分析認為，本身該網絡團體的用戶本身就不是韓國瑜支持者，因為最初該社團名字是「華人聊天」，後來才改為「韓國瑜網軍後援會」，所以有意見認為本身的社團成員或都是「被支持」韓國瑜的。

（綜合報道）