寧波漢網上請人勾引前女友的現任男友　結果瘋狂到電視劇也拍不出

據內媒《寧波晚報》21日（周二）報道，寧波早前發生了一宗劇情奇詭的詐騙案。一名男子花錢請人勾引前女友的現任男友，意圖拆散鴛鴦，最終卻被這對男女合謀騙財逾2萬元人民幣。

小K（由小張偽裝）訛騙C先生，在微信上謊稱自己成功派女子接近小張。（《寧波晚報》）

報道指，30多歲已婚的C先生（本文各人均為化名）擁碩士研究生學歷。C先生曾經有一段婚外情，女友小玲小他10多歲。去年5月份，隨著兩人分手這段婚外情結束了。分手後一兩個星期，C先生得知小玲找了一個年紀相仿的新男友小張，他心裏非常不甘，很想挽回小玲，於是在一個網上論壇發帖向網友尋求幫助。

剛巧小玲和小張看到這個帖子，並判斷出發帖人是C先生，於是兩人合謀戲弄C先生，並順帶騙點錢。小張隨即用假名小K聯絡C先生，並提出了自己的計劃：找一個女子勾引小張，並收集小張出軌的證據，以此來拆散兩人。小K並提出需要4萬元（人民幣，下同）作為報酬，C先生同意了。

C先生隨後向小K先轉帳5500元。小K又謊稱已經派出名為夢夢的女子故意駕車撞上了小張的汽車，以接近小張，並要求C先生再付錢，C先生於是又向對方轉帳1.5萬元。

以裸照取信C先生

後來小K經常向C先生發一些夢夢和小張的聊天記錄，證明兩人的關係進展順利，還一起去成都旅遊。之後小K還給C先生發了一些小張的裸照，聲稱這些照片都是夢夢在對方不知情的情況下偷拍的，事情基本已經辦成。小K要求C先生支付剩下的報酬2萬元，並承諾還會提供小張出軌的證據。

C先生見小K頻頻要錢，懷疑他在騙自己，其後決定報警求助。經警方調查，C先生才知道小K竟然就是小張本人，而所謂派出的女子夢夢其實就是前女友小玲。報道指，目前警方正在進一步調查此案。

（《寧波晚報》）