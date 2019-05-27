【成功靠父幹？】川小學面試要家長帶學歷證書　校方：不影響取錄

成功靠父幹？四川一間小學近日面試，要求申請者帶同父母的學歷證書，引起輿論質疑，該校以家長的學歷作為取錄的標準之一。 校方則回應道，要求帶父母學歷只是登記，以便將來有學習活動的時候聯繫，並不影響學生取錄結果。

報名成功後，陳先生收到通知面試的短信，內容卻令他略感奇怪，事關該校竟要求申請者面試時，帶同父母學歷證書原件及復印件。（封面新聞）

《封面新聞》報道，四川成都家長陳先生（化名）近日為兒子報讀四川師範大學附屬聖菲小學。報名成功後，他收到通知面試的短信，內容卻令他略感奇怪，事關該校竟要求申請者面試時，帶同父母學歷證書原件及復印件。

陳先生認為，校方的要求是可以理解的，能在子女入學前了解家庭彼此的氛圍，也不是壞事，而如果可以通過學歷來篩选和過濾一些好的家庭，家長也會願意。

不過，事件傳到網絡後卻引起網民爭議。有人質疑，校方有這個要求，可能是要篩選家長的學歷，擇優錄取；亦有人表示「後悔」，稱沒有好好讀書，給子女創造更好的機會。

對此，校方負責人向傳媒表示，面試時並不會看家長學歷，家長學歷也不會影響入學，要求帶父母學歷只是登記，以後有什麼學習活動的時候也能方便聯繫。能不能就讀，是根據面試的成績。

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