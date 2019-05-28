網傳海南救護車將轉院病人丟棄路邊　院方：涉事職員已停職處分

近日網絡流傳一段短片，拍攝者稱，海南萬寧市人民醫院說好將一名轉院病人送到海口省醫院，其救護車送院途中卻將病人丟到路邊。 事件曝光後引起熱議，涉事醫院周一（27日）回應稱，當時救護車已經將病人送至距離省醫院急診科僅20米路邊，但此事違背首診負責制和患者安全轉運制度，醫院3名轉運人員被給予停職及談話教育處理。

病人家屬執意要求送往省醫院診療

綜合內媒報道，萬寧醫市人民醫院介紹稱，事發在上周五（24日），該院急診科接診了一位16歲的女病人，因「被他人毆打致全身多處疼痛」入院，入院檢查生命體徵正常，左側顳枕部及上腹部有壓痛，無皮膚破損及出血，余查體未見明顯異常，以「全身多處軟組織挫傷」收急診病區住院觀察。

女病人入院後查血常規、肝腎功能等檢驗均未見明顯異常，25日複查頭顱CT亦未見異常。惟女病人仍訴有頭痛，其家屬於是要求醫院救護車送往海南省人民醫院進一步診療。

萬寧市人民醫院稱，女病人病情達不到該院轉院的標準，又不同意自行前往，多次與患者家屬溝通無效，多位家屬強硬要求醫院必須以救護車送其至海南省人民醫院。

萬寧市人民醫院派出院長助理、急診科主任及護長至海南省人民醫院對女病人及其家屬道歉。（網絡圖片）

涉事醫院：病人步行20米即到急診科

在患者家屬的強烈要求下，萬寧市人民醫院救護車將其送至海南省人民醫院大門口的公路邊，叮囑其步行到對面急診科（公路邊到急診科相距約20餘米）就診即可，但患者家屬對此表示不理解，下車後遂用手機拍攝短片上傳至網上。隨後，省人民醫院護士推來平板推車，萬寧市人民醫院轉運人員協助將患者送到省醫院急診科。

萬寧市人民醫院指，短片頻繁在多個微信群進行傳播，造成了惡劣的影響，已經成立了專項調查組，詳細了解了該事件的經過，針對涉及該事件的相關部門及人員進行了相應的處分，對當事轉運人員（包括醫生、護士、司機）給予停職及談話教育處理。並派出院長助理、急診科主任及護長至海南省人民醫院對女病人及其家屬道歉，取得了家屬諒解。

（南國都市報）