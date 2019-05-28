雲南兩縣經濟數據被揭嚴重失實：政府主動造假　負責人毀棄資料

國家統計局在周二（28日）表示，雲南省紅河州的瀘西縣及建水縣的經濟普查違法一案，經立案調查後確認相關數據嚴重失實。 國家統計局將會按規定和程序移送雲南省政府依紀依法依規予以處理。 值得一提是，紅河州在2018年的GDP達1593.77億元，增速為9.7%，較全省的8.9%更高。

據通報，當局是在第四次全國經濟普查期間，發現瀘西縣和建水縣內有規模的工業、固定資產投資普查數據嚴重失實，兩地均是經由經濟普查辦公室，通過召開工作培訓會議等方式，指使、授意企業按照指定的數據填寫報表。

瀘西縣和建水縣規模以上工業、固定資產投資普查數據嚴重失實。圖為建水縣（視覺中國）

瀘西縣及建水縣有多個政府部門集體造假，例如瀘西縣工信局要求企業按照指定的增速或數據填報、教體局編造並代填代報固定資產投資項目數據、農科局及有關鄉鎮要求普查對象按照任務目標上報。

至於建水縣工信局則以「調研」名義干預有規模的工業企業普查數據、有關鄉鎮偽造投資項目入庫材料和合同等代填代報企業統計數據等。建水縣委和縣政府主要負責人更提供虛假情況，並嚴重阻礙統計執法監督檢查，有關部門甚至毀棄相關證明和資料，造成嚴重後果。

（澎湃新聞）