【騙徒手法層出不窮】官方盤點電信詐騙招數：重金求子騙局都有

國家公共信用信息中心發布《2019年4月失信風險警示報告》指出，電信網絡詐騙的受害人群逐漸呈現從老年人、受教育程度較低群體，向中青年、高學歷、高收入人士蔓延。 在校大學生、公司財務人員、孕婦、小商戶等成為主要受害群體。

內地公安向長者講解如何預防電信詐騙，但近期有報告發現，受害者向高學歷、高收入人士蔓延。(VCG)

報告中指出，大學生容易成為網絡刷單、兼職類詐騙的受害對象。這部份群體雖然具備一定網絡知識，但社會經驗不夠豐富，容易被各類誘惑性的虛假信息迷惑雙眼；另外，公司的財務人員容易成為冒充熟人、領導類型的詐騙受害對象，一些受害公司由於財務制度不夠健全，轉賬前未經必要審核程序，通過網絡聊天軟件辦公，容易被騙子乘虛而入，導致公司資金受損。

孕婦與母親則容易成為網絡理財、網絡購物的侵害對象，在家待產或帶孩子的婦女群體，想利用空閑時間為家裡承擔些經濟負擔，容易墮入網絡上打著網絡理財、購物客服等名義行騙的圈套；而一些小商戶則較容易成為網絡貸款的被騙對象，他們試着從網絡上得到貸款，以用於資金周轉，被網上所說「無抵押」、「免利息」等誘人字眼吸引，從而被騙。

報告中指出重金求子是其中一種電信詐騙的常見手法。(網上圖片)

騙徒利用受害者的愛心、貪念犯案

報告歸納了47種常見的電信網絡詐騙手法，包括電話、QQ冒充熟人好友詐騙，「猜猜我是誰」、電郵中獎詐騙等，但其中一些較少被提及，例如微信發布虛假愛心傳遞詐騙：犯罪分子將虛構的尋人、扶困帖子以「愛心傳遞」方式發布在朋友圈，引起善良網民轉發，實則帖內所留聯絡方式絕大多數為外地號碼，打過去不是吸費電話就是電信詐騙。

亦有受害者曾經墮入「重金求子騙局」，犯罪分子謊稱因為身體狀況，結婚十年沒有孩子，望各位伸出援手，願意出重金求子，引誘受害人上當，之後以誠意金、檢查費等各種理由實施詐騙。

提供考題詐騙是另一種騙局。犯罪分子針對即將參加考試的考生或其家長撥打電話，稱能提供考題或答案，包證考生能進入心儀學校，不少考生急於求成，或家長愛子心切，事先將款項轉入指定賬戶，後發現被騙。

報告提醒公眾密切關注媒體報道和網絡曝光的詐騙案件，全面了解近期出現的作案手法，認真研讀並牢記電信運營商推送的安全提示信息，以及銀行、公安機關發布的風險防範要點，並提醒家人親友提高警惕，避免財產損失。