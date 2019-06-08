「港女北嫁」愈來愈多　人民日報：因對內地前景有信心

內地官媒《人民日報》海外版在周六（8日）引述香港統計處數據，指香港女性與內地男性結婚的「港女北嫁」比例不斷上升，2017年已比2007年增加超過1倍，更較30年前增加超過11倍，「由相對稀罕變得愈發尋常」。

報道指，在上世紀80年代，大約每20對跨境結婚中，僅有1對是香港女性嫁內地男性。時至1997年，港女嫁內地男的比例仍不足10%。但踏入2007年，比例已上升至每5對中就有1對，2016年的比例更大幅增長到1/3。至2017年，「港女北嫁」數量足足比2007年多出1倍。

羅致光曾在網誌中提到跨境婚姻。（資料圖片）

報道引述香港勞工及福利局局長羅致光曾在網誌中表示，以前的跨境婚姻主要是香港人先領取無結婚記錄證明書後，再去到內地結婚。其中超過95%是男性，絕大部分最終是在香港團聚。但2003年是一個分水嶺，自此之後大部分跨境婚姻都在香港註冊，而在香港註冊的婚姻中，有多達1/3是跨境婚姻。

羅致光指，香港女性與內地男性結婚的比例近年來不斷上升，例如在2017年，跨境婚姻中有30%是香港女性與內地男性結婚。從變化趨勢來看，未來10年間選擇跨境婚姻的香港男性和女性比例更會大致相等。羅致光認為，由於愈來愈多家庭選擇於內地團聚，特別是香港的妻子到內地與丈夫團聚，加上近期有關香港居民領取內地居住證的各種優化安排，將會大大減少到香港家庭團聚的個案，對單程證的需求會逐步減少。

數據顯示，2016年香港共有22926宗跨境婚姻，較30年前增加近40%，其中香港女性嫁給內地男性的數量由1986年的675宗大幅增至7626宗，30年來增幅達11倍之多。

報道認為，究其原因，「港女北嫁」是因為對內地前景有信心。由以往抗拒結識內地男性，到現在對其觀感不斷好轉，且香港男女比例失衡，以致愈來愈多香港適婚女性選擇與內地男性戀愛結婚。有婚戀活動公司創辦人分析，一方面有更多香港女性前往內地工作，增加與內地男性相識的機會，另一方面隨着內地經濟發展，內地男性經濟能力增強，「港女北嫁」的趨勢未來可能會一直持續。

報道認為，內地男性經濟能力增強，「港女北嫁」的趨勢未來可能會一直持續。（視覺中國）

香港中文大學社會學系教授蔡玉萍亦認為，在傳統婚姻觀念裏，男性傾向於「向下」尋找伴侶，女性則相反。此前對港男不夠成熟上進有所不滿的港女，如今更多在內地男性身上發現「閃光點」，愈來愈多港女選擇牽手內地男，並在內地定居，開啟事業和人生的新局。

（人民日報海外版）