浙津整治地名多涉樓盤廣告　「歐洲城」、「曼哈頓廣場」要改名

民政部、公安部等六部委去年底印發通知後，全國多地已陸續要求整改不規範地名。繼海南、陝西後，浙江台州、溫州，以及直轄市天津等地亦於近日展開相關工作。

據台州傳媒《台州晚報》報，被公示要求整改的名單，多涉及住宅區名稱、樓盤廣告名稱等，例如「台州一號」因含義和規模上過於誇大，目前已改名「新都會」、「曼哈頓廣場」與外國地名有關，已改名「太陽谷小區」、「郵電東路」有一路多名的情況，已改為「墨池路」。相對而言，台州市區被定性是「怪」的地名較少。

台州多處地名被成符合標準的名稱。（微博）

台州市地名辦主任鄧永新指，今次是首批名單，未來可能會陸續有來，目的是要加強和規範地名管理，同時要弘揚與傳承具有台州特色的優秀地名文化，方便台州市民識別，便捷出行，更有利於宣傳打響台州知名度。

溫州市政府亦公示全市227個不規範地名，當時樓盤廣告就有87個，例如有「歐洲城」要改作「矮凳橋小區」、「中央公園」變成「鴻璽園」等。據《溫州市地名管理辦法》顯示，住宅或建築物的命名，「應當具備與通名相適應的佔地面積、總建築面積、高度、綠地率等條件和功能」。

天津的「天鋼柳林」已被規範命名為「海河柳林地區」。（微博）

至於在天津，當局近日發布公告，作為工業設計中心、文化創意基地、研發總部基地及生態宜居社區的「天鋼柳林」，已被規範命名為「海河柳林地區」。公告解釋，「海河」突出區內川流而過的中心地位，至於「柳林」則是天津是一個有影響的歷史地名和風景區，「用此名不僅可以保護地名文化、尋溯歷史回憶，還可以突出該區片的指位性」。

（綜合報道）