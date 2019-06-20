上海六旬漢養兒18載始發現非親生　向妻興訟獲賠45萬

養了18年，還送去國外留學，最後竟發現不是親生子，上海一名67歲的男子遇到這樣「慘痛」的經歷，怒而將妻子告上法院，追討「幫人養仔」18年的撫養費及精神損失費，最終獲法院判賠45萬元（人民幣，下同）。

法院判何女賠償45萬元。（南寧市人民法院網站）

事件中的「苦主」姓覃，今年67歲，是上海人。26年前，覃男經人介紹，認識比自己年輕16歲的南寧女子何女。兩人隨即相戀，並在4年後登記結婚。婚後，因覃男在上海發展事業，但何女又不想離開南寧，夫妻便開始兩地分居。1999年，兩人的兒子小宏（化名）在南寧出生。中年得子，覃男對小宏和嬌妻都疼愛有加，並在南寧置業買樓。

小宏從幼兒園到小學都由何女在南寧撫養，初中轉到上海，高中畢業後覃男便將他送到國外留學。但隨著兒子一日一日長大，覃男越來越覺得兒子長得不像自己。心有疑惑的他終於進行親子鑑定，結果顯示，小宏竟非自己親生。

妻只願賠償8000元

養18年的兒子居然不是親生子，這讓覃男很憤怒，便於2017年將何女告上法院，要求離婚，並索賠撫養費及精神損失費100萬元（其中精神損失費10萬元），分割兩人在南寧共同的房產。何女士同意離婚，願意賠償8000元精神損失費，但她認為南寧的房子記在她一人名下，不應分割。

南寧市青秀區法院一審認為，兩人長期兩地分居，何女士所生兒子與覃某沒有親子關係，准予兩人離婚；同時判處何女返還覃男「替人養子」18年撫養費40萬元，5萬元精神損失費。南寧的房產經評估價值180萬元，該房產歸何女士所有，但需補償給覃某90萬元。

對該判決，何女士不服，上訴至南寧市中級人民法院。今年5月初，二審法院終審判定維持原判。

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