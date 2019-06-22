【逃犯條例】羅大佑稱「不能那麼急」　內地全下架《皇后大道東》

台灣歌手羅大佑與香港演員蔣志光合唱的經典作品《皇后大道東》，歌詞內容涉及1997年主權移交以及大陸與香港關係，近日的香港修訂《逃犯條例》風波中亦有被提及。 據台灣《中央社》報道，風波令到《皇后大道東》在內地所有音樂平台被下架，羅大佑另一首作品《東方之珠》亦被限制評論。

羅大佑日前在台北小巨蛋舉行演唱會。（中央社）

據報道，QQ音樂、網易雲音樂、酷狗音樂、蝦米音樂等內地所有音樂平台，都已無法搜尋到《皇后大道東》此外，今年4月曾表態支持佔中的香港流行音樂組合「達明一派」，多首作品同樣在Apple Music中國區被下架。

值得一提是，羅大佑上周在台北小巨蛋的演唱會，亦有獻唱《皇后大道東》，隨後又多次表示「有些事情真的不能那麼急」。羅大佑事後在慶功宴期間向台媒表明，上述的表態就在是談論香港修訂《逃犯條例》風波。

有個貴族朋友在硬幣背後，青春不變名字叫做皇后，每次買賣隨我到處去奔走，面上沒有表情卻匯聚成就；知己一聲拜拜遠去這都市，要靠偉大同志搞搞新意思，照買照賣樓花處處有單位，但是旺角可能要換換名字。 《皇后大道東》—羅大佑、蔣志光

《皇后大道東》被視為1990年代的政治歌曲，表現當時香港市民對於1997年香港主權回歸中國後，對未來不確定的恐懼與疑慮。

（中央社）