【暴力男狂毆女子】警指僅致挫傷惹議　專家：最高仍可判囚15年

內地網上近日瘋傳一段女子深夜遭陌生男子毆打後拖走的短片，全國各地警察均對轄區展開調查，尋找女事主及疑犯。最終，遼寧大連警方周二（25日）通報，已將疑犯王姓男子抓獲。 不過，警方通報中提及，女事主確認只是受到軟組織挫傷，並無內傷，經治療目前已出院。由於影片中女子遭受十分暴力的對待，網民不禁質疑警方這一說法，認為是在包庇疑犯。 但央視新聞周三（26日）邀請法律專家分析案件，認為即使男子毆打女子僅致挫傷，而未達故意傷害罪標準，男子仍有可能干犯尋釁滋事罪、強制猥褻罪等，最高可被求刑15年。

疑犯王姓男子被警方抓獲。（網絡圖片）

網傳短片是事發現場附近一間店舖的監控鏡頭拍下的案發經過。 22日0時44分，一名女子一邊看手機，一邊在街頭行走。迎面走來的男子突然用拳頭重擊其頭部，女子隨即倒地。該男子隨後繼續用拳頭連續重擊或用腳踢女子的頭部和腹部，並撕扯女子衣物。隨後，該男子拽着女子頭髮將其拖離監控範圍。

大連警方周二（25日）下午通報，經核實，近日網傳「女子半夜遭到毆打」短片，是該市甘井子公安分局華東路派出所轄區6月22日淩晨1時左右發生。被害人29歲吳姓女子在回家途中被疑犯王姓男子毆打，吳女事後撥打報警電話；吳女臉部軟組織挫傷，經治療目前已出院。及至晚上10時，警方再發微博指已將王男抓獲。

女子被拳打腳踢，引起公憤。（合成圖）

專家：或適用尋釁滋事罪、強制猥褻罪

針對吳女傷情，網民紛紛發表質疑。但央視就在節目中請來法律專家，指根據警方通報，王男對吳女使用暴力並強制猥褻，且隨意毆打他人已違反治安管理處罰法，至於是否構成犯罪，要看具體動機和後果。

專家表示，此案可能適用的罪名包括故意傷害罪、尋釁滋事罪、強制猥褻罪，但由於吳女傷情未及「輕傷以上」，施害者無法構成故意傷害罪。不過如果被認定為尋釁滋事罪，將會判處5年以下有期徒刑或拘役管制。

此外，警方通告提到了強制猥褻的行為，如果構成強制猥褻罪，將被判處5年以下有期徒刑，若有其他惡劣行為還將被判處5年以上有期徒刑，因此最高或可判囚15年。

央視又提醒網民，雖然作惡者趁夜行兇，但「法律的光芒晝夜長明」，無論網民「嚴懲凶手」的呼聲，還是警方「盡最大努力」等表態，抑或警方「不信謠不傳謠」的善意提醒，都彰顯了社會對平安的守護、對正義的堅持、對法治的信念，社會正義不容挑釁，法治底線亦不能踐踏。

（綜合報道）