【有片】借孫兒玩具卡丁車趕路　上海男違法行駛被罰1000

近日上海有市民爆料，有人居然把卡丁車開到馬路上。當地警方經調查後發現，確實有一名男子曾駕駛「無證無牌」的迷你玩具卡丁車橫穿馬路、連續變道、逆向行駛。 這名男子已被上海寶山公安查處，處以罰款1000元人民幣。

上海一名男子在路上駕駛卡丁車。（影片截圖）

據悉，事發在6月23日，從警方提供的監控錄像看到，涉事男子在馬路上駕駛迷你的玩具卡丁車，並在數輛私家車之間駛過，最後駛入一個屋苑內。警方接報後很快確認了該卡丁車駕駛人為葉姓男子。葉男其後亦前往交警部門接受處理，並供認自己的違法行為。

據悉，這輛卡丁車是由某品牌平衡車和卡丁車套件組裝而成，葉男是買給自己的孫兒當玩具的。事發當天上午，葉男陪孫兒在屋苑內試玩卡丁車，突然接到了公司的加班電話。葉男是一間屋苑物業管理公司的職員，當時所管理的屋苑有一輛私家車擋住了垃圾分類清運車輛，公司要求他馬上去處理。

由於其任職的屋苑距離他所住的屋苑大概只有五六分鐘的路程，葉男認為事出緊急，顧不上回家取車，情急之下就直接駕駛卡丁車到馬路上。葉男事後非常後悔稱，「當時的確太過衝動，主觀上也存在僥倖心理，所以沒有認真考慮這一行為可能造成的後果。」

駕駛卡丁車的男子遭到網民舉報。（網絡圖片）

目前警方已根據交通管理條例相關規定，扣留葉男的卡丁車。同時，葉男因為實施了「其他通行工具未按規定註冊登記上道路行駛，情節較重的」交通違法行為，被警方處以1000元人民罰款。

當地交警部門提醒，平衡車、電動滑板車，或者是老年代步車，既不屬於機動車也不屬於非機動車，均屬於未按規定註冊登記通行的工具，不具備路權，不能上道路行駛，只能在封閉的屋苑道路和室內場館等非道路場地內使用，一旦上路行駛就是交通違法行為。

（澎湃新聞）