北汽集團研究院副院長桃色醜聞曝光：工作時間與女下屬車震開房

內地國企再曝桃色醜聞，北汽集團旗下研究院高管與女下屬被舉報存在不正當關係，引發輿論關注。

北汽集團桃色醜聞涉事女主角。（網絡圖片）

北汽集團旗下研究總院副院長孔凡忠。（網上圖片）

內地網絡週二（9日）流傳一份11頁的舉報信，內容稱國有企業北汽集團旗下研究總院副院長孔凡忠嚴重違紀。舉報人在信中繪製的彩色表格，詳細記錄孔凡忠與女下屬田松濤疑似開房的時間表，其中多為工作時間；內容還包括孔凡忠的車牌號、賬户資金往來記錄、酒店閉路電視畫面等資料。



據內媒「荔枝新聞」報道，針對網絡流傳的舉報信，北汽集團旗下研究總院院長謝偉表示，北汽集團已關注此事，紀委已啟動調查。至於信中內容，謝偉不願意做具體答覆，他説，北汽集團是國有企業，自己有一套程序，按照這個方向在做調查。



舉報信記錄孔凡忠與女下屬田松濤出入酒店閉路電視畫面等資料。（網上圖片）

舉報信稱，田松濤並非專業出身卻能獲得公司晉升和諸多榮譽，包括優秀中共黨員和三八紅旗手等稱號。上述媒體撥通田松濤電話後，後者迅速掛斷電話。



有北汽集團內部員工透露，研究院的員工主要為重點高校汽車相關專業碩士以上學歷，但田松濤僅是普通本科學歷。自孔凡忠上位後，掌控公司財務、考勤人事。舉報事件發酵後，孔凡忠在公司內部系統的信息資料已被刪除。有內部主管稱此事為謠言，並要求員工「不要聲張」。



資料顯示，北汽集團旗下的北京汽車研究總院有限公司成立於2006年，從事汽車整車關鍵零部件的研發及混合動力等新技術的研究。



（綜合報道）