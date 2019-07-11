新城前董事長王振華被捕　傳相信猥褻女童可令家族興旺

內地房地產上市公司新城控股前董事長王振華，日前涉嫌在上海一間酒店猥褻一名9歲女童，被當地警方刑事拘留。上海市普陀區檢察院星期三（10日）以涉嫌猥褻兒童罪，批准逮捕王振華以及同案有關的一名周姓女子。 隨着案件調查的展開，內地傳媒援引王振華家鄉的民眾透露，其猥褻女童是因迷信風水，認為此舉可令家族興旺。此外，雖然當地民間傳言周女與風水先生設局陷害王振華，但遭到周女身邊人反駁。

王振華猥褻女童案引發中國社會廣泛關注。（VCG）

上海普陀警方日前通報指，王振華及周女涉嫌猥褻兒童案發生後，普陀公安分局立即成立專案組開展偵查工作。

警方透露，受害女童母親王女士上星期日（6月30日）報警，稱周姓友人將其女兒從江蘇老家帶至上海併入住本市一酒店，後其女兒在房間內遭到一男子猥褻。翌日，王振華被上海警方採取強制措施。周女則於上星期二（2日）向警方自首。警方目前正進一步對該案開展深入調查。

同案被批捕的周姓女子。（微博）

網民質疑藉扶貧猥褻女童

據內媒《新京報》報道，周女為王振華情婦，常州當地多位居民表示早已聽説兩人的風流韻事。有消息稱，王振華猥褻女童是因為相信風水，認為此舉能讓家族興旺。

此外，王振華曾參與打造名為「七色光計劃」的公益品牌。該項目致力於撫育、培養和教育貧困地區青少年。事件曝光後，有網民質疑王振華在參與該項目的過程中接觸並猥褻農村女童。

據瞭解，王振華被上海警方刑事拘留後，其新城控股集團董事長一職由其現年31歲的兒子王曉鬆接替。網絡上一度流傳王振華此次被刑拘是兒子設局、父子相爭，新城控股集團相關負責人對此指出，上述説法均為謠傳。

（綜合報道）