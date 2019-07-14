【杭州失蹤女童】3大疑團待解：自殺租客真實目的何在？

浙江杭州9歲女童章子欣，7月4日被一對租客男女從家中帶走後一直失蹤。時至昨日（13日），其遺體在寧波象山石浦鎮附近海域尋獲。 事件在內地引起高度關注，雖然涉事的租客男女已經自殺，而女童亦已經死亡，但對於她失蹤後的去向以及兩位自殺租客的反常行為，內媒《南方都市報》分析道，目前仍有多項疑團需要解決。

遇害9歲女童章子欣。（網上圖片）

疑點1：租客帶走女童，真實目的何在？

據警方通報，7月4日早上6點30分，兩名章家租客樑某華、謝某芳謊稱要帶章子欣赴上海參加婚禮當花童，將其從家中帶走。之後短短4日，3人去了福建、廣東、浙江3個省份的多個海濱城市，期間女童曾用兩人的手機向祖母留言。但到7月7日晚上，三人失去聯絡，租客男女之後被發現自殺身亡，女童亦證實死亡。

從最初聲稱「帶女童去上海做花童」，再到處「遊玩」，然後拋下女童雙雙自殺，兩租客的行為疑點重重，令人不解。

章子欣與樑、謝三人同行最後一次被見到。（微博）

約2至3小時後，樑、謝再出現在閉路電視畫面之中，但章子欣已不知所蹤。（微博）

疑點2：女童最後經歷了什麼？

女童最後一次出現在監控片段，是於7月7日晚上7時18分，三人出現在寧波象山縣鬆蘭山往爵溪街道的路上。但當晚10時20分，兩名租客出現在同一監控位置中，卻沒有拍攝到女童。兩人之後乘上的士前往寧波東錢湖，凌晨時份跳湖自殺。的士司機受訪時表示，車程約一個小時，但兩人在車上都沒有説話。

在監控片段未記錄到的三小時內，女孩發生了什麼？為什麼不在兩位租客身邊？

二人在寧波東錢湖附近自殺。（網絡圖片）

疑點3：兩名租客為什麼要自殺？

《南方都市報》報道指，兩人關係親密，家屬都不理解為什麼他們要自殺。樑某華的兄長更表示，弟弟的性格不是那麼容易自殺的人，「比較倔強，脾氣有點暴躁，心地不壞。」

而根據警方展示的監控片段，兩人自殺前在湖邊依偎，「女的頭部靠著男的肩膀」，之後兩人「手搭著肩膀」地走下湖中自殺。