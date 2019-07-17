稱四川殉職消防「養兵千日死在一時」　海南漢尋釁滋事獲刑8個月

今年3月底，四川涼山州發生森林大火，造成31名救火隊員殉職。此後，網上有人出言侮辱殉職消防被捕，相關案件至少達十多宗。 其中，一名海南男子在網上稱消防「養兵千日死在一時」，後被控尋釁滋事罪。案件近日在法院審理，男子罪成並被判監8個月。

謝某堅稱涼山殉職消防「養兵千日死在一時」。（網上圖片）

案情指，涉案男子名為謝某堅，家住海南保亭黎族苗族自治縣。4月5日下午，謝某堅在微信一個名為「保亭滴滴出行2站」的羣內，見到有人轉發「為四川涼山救火烈士祈福」的文章。因當時酒後頭腦發熱，便發了一條「養兵一時！當兵的不死誰去死呀……所以不用同情的！」的信息。

隨後，謝某堅在微信朋友圈看見其前妻發布了一條關於四川涼山救火烈士的文章，又在該文章下評論「養兵千日，死在一時」。

謝某堅的言論遭到羣友的批評，此後更接到不明人士的電話責罵。事件發酵後，他此道歉，並向警方自首。

涼山森林火災造成31人殉職。（視覺中國）

被指嚴重擾亂社會秩序 造成極壞影響

警方以其不良言論在互聯網上迅速傳播，擁有眾多閲讀量，造成極壞影響為由將他拘捕，並移送檢方。檢察機關認為，謝某堅公然藐視國家法紀和社會公德，為填補精神上的空虛在微信羣內侮辱英烈，被傳播後引起多數網民強烈不滿，嚴重擾亂社會秩序，觸犯《刑法》第二百九十三條之規定，涉嫌尋釁滋事罪，對他提起公訴。

案件近日在保亭黎族苗族自治縣人民法院審理。法院認為，謝某堅犯罪證據確實充分，但考慮到他是主動投案，如實供述罪行，並在庭審中自願認罪，屬於自首，依法可從輕處罰。判處尋釁滋事罪罪名成立，有期徒刑8個月。