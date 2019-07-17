【男人最痛】上海五旬漢被「二奶」騙逾2000萬　三名子女全非親生

上海一名52歲的已婚男子，7年前認識了比自己年輕20多年的「二奶」，兩人先後生下三名子女，男子亦為這個「家」付出逾2000萬元（人民幣，下同）。 然而，在男子的髮妻揭發三角關係後，「二奶」就不知所蹤。他向警方報警求助才發現，「二奶」早已結婚，而兩人所「生」的三個子女都不是自己親生的。

事主劉先生向警方報案。（網上圖片）

今年4月10日，現年52歲的劉先生到警局報案，稱被自己的「二奶」詐騙逾2000萬。他表示，「二奶」名叫陳麗，今年28歲，兩人在7年前認識，相識不久就發生性關係，陳麗之後為他生下一名女兒。

劉先生説，自己一開始並不想與陳麗有子女，打算給她錢去墮胎，但對方並不願意；他提出要做親子鑑定，陳麗卻找理由百般推託。但當聽到陳麗説要一個人把孩子養大，他深受感動，便向她提供生活費。

而兩人的關係亦沒有因生下孩子結束。之後數年，陳麗再生下兩名子女，都説是劉先生的骨肉。與此同時，她還以撫育孩子為由，

向劉先生提出經濟上的各種要求，包括開美容院、開賓館、買車、為女兒買學區房等等，先先後後花費劉先生超過2000萬元。

陳麗被指詐騙逾2000萬。（網上圖片）

髮妻建議丈夫作親子鑑定

但直到有一天，劉先生的髮妻發現丈夫出軌，兩人攤牌後，劉先生聽從妻子建議，向陳麗提出作親子鑑定。雖然陳麗堅稱孩子是劉先生所生，但第二日便不知所蹤，劉先生於是報警求助。而在報案後不久，陳麗亦向警方自首投案，遭警方以涉嫌詐欺為由拘捕。

陳麗交代道，劉先生和她的父親年紀相若，

頂多把他當成親人，不可能當男朋友，而三名子女的親生父親都是她的前夫張某。之前以各種理由騙得的錢款，被她用來購買四套房產和兩輛豪車，與張某離婚後，孩子的撫養權和所有財產都交給前夫。

目前，警方以涉嫌詐騙罪將陳麗行政拘留。而她詐騙所得的房產和車輛，都已被法院凍結。