【專治出軌】內地人妻興起購買「己烯雌酚」　男性服食20天後陽痿

內地近日興起一種名為「己烯雌酚」（乙烯雌酚為誤稱）的藥物，有網店聲稱是專治丈夫出軌，因為男性服食20天後就可導致陽痿，售價每樽138元（人民幣．下同）。 據悉，己烯雌酚是一種雌激素，屬醫生處方藥物，主要是補充女性雌激素不足，同時亦可用作治療乳腺癌和前列腺癌。

據內地傳媒報道，網購平台上有售己烯雌酚的網店，在介紹説明方面都較為隱晦。例如其中一間網店會稱「己烯雌酚男用，是你要找的」等字眼，但不會直接展示己烯雌酚的圖片，並寫明「詳細諮詢客服」。接觸客服人員後，才會獲告知有現貨，而且不需要醫生處方就可購買。

己烯雌酚是一種雌激素，屬醫生處方藥物。（微博）

客服人員隨後更直截了當表示，男性內服己烯雌酚會降低男性功能，使用一段時間性慾下降、陽痿。客服人員聲稱並不犯法，到醫院檢查亦查不出來，而且是難以恢復，「女士弱勢羣體，很多用的。」

有泌尿科醫生指出，不當使用己烯雌酚會導致人體激素混亂，「除了性慾、性功能退步，肌肉力量也會下降，精神不振，另外，血管事件的風險也會提高，並影響肝臟代謝。」

內媒向食藥投訴舉報熱線查詢，工作人員明確表示買家沒有醫生處方去購買醫生處方藥物是不合規範：有律師更指即使網店是為盈利而非害人，但都可以被追究銷售有毒有害食品的責任。

（綜合報道）