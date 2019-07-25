護士196刀殺閨蜜判死緩　湖南法院：兩人是同性情侶，涉經濟糾紛

去年1月，湖南永州女護士方琦（化名）因借錢問題，與同事兼閨蜜王芳（化名）發生爭執。方琦其後拔刀追殺王芳，猛刺其頭頸部及身體196刀，致對方當場死亡。 永州法院當時裁定方琦故意殺人罪成，判處死刑但緩期兩年執行，王芳父親近日受訪，重申家人對死緩的判決無法接受，認為應即時執行死刑，又指被告一方連死者3萬元的喪葬費也拒作賠償，引起社會關注。永州法院25日發文就案件作出説明稱，方、王二人是同性情侶，因方琦具有法定的坦白從輕處罰等情節才會判處死緩。

方琦（左）和王芳（中）是同性情侶關係。（紅星新聞微博圖片）

根據永州市中級人民法院發布在官方微博的説明，被告人方琦與被害人王芳均屬永州市某醫院的護士，且為同性情侶，二人在案發前因經濟問題發生矛盾後分手。

兇殺案則發生在去年1月29日晚，二人相約到永州市零陵區某酒店房間見面，再次因經濟問題發生爭執。次日凌晨5時許，王芳因發現方琦手袋內有一把水果刀，跑出房間，方琦持刀追趕並朝王芳頭頸部等處捅刺。王芳掙扎逃至升降機內，方琦又在升降機內繼續捅刺，並在二樓將王某拖出升降機，割開王某雙手腕部後逃離現場。王芳全身被刺戳，劃割196刀，因雙側頸部、雙手腕部血管斷裂致失血性休克、循環衰竭而當場死亡。

王芳身中196刀，當場傷重死亡。（新浪新聞影片截圖）

法院在案件説明中稱，被告人方琦故意非法剝奪被害人王芳的生命，作案手段殘忍，後果嚴重，依法應予嚴懲。鑑於方琦殺人是同性情感糾紛及經濟糾紛引發，且方琦具有法定的坦白從輕處罰等情節，對方琦判處死刑可不立即執行。

法院並強調，一審宣判後，檢察機關未予抗訴，願真誠接受新聞媒體及網絡輿論監督。

王芳的父親表示他們一家人無法接受方琦的判刑，而對方家屬亦拒絕賠償。（新浪新聞影片截圖）

惟該法院的案件説明依然受到網民的強烈質疑，多數人兇手作案殘忍，不應該從輕處罰：

「這麼殘忍的殺人方式，如果不嚴懲，法律威嚴何在？」

「哪有從輕情節？賭博殺人，趕緊死刑！

「證據確鑿的事情，被抓後招供算哪門子坦白從寬。」

「中國的法律就是這樣被踐踏的，不論兩人是甚麼關係，故意殺人是成立的，手段極其殘忍是存在的。」

「帶刀去的預謀殺人不判死刑，196刀殺人不償命。」