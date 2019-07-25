四川15歲少女被男子打暈綁上三輪車　幸得巴士司機相救脱險

本月上旬，四川綿陽一名15歲少女回家途中，遭一名陌生男子打暈並綁上三輪車。幸得一名剛下班的巴士司機發現有可疑，勇鬥歹徒將她救下脱險。

賴先生勇鬥歹徒，手臂仍留有淤青。（紅星新聞）

7月7日晚上11時左右，在綿陽任職巴士司機的賴先生下班回家，發現路邊停著一輛電動三輪車，隱約聽到車上一聲「哎喲」的叫聲。他以為發生交通事故，就去詢問三輪車的男司機是否需要幫助。

當對方拒絕後，賴先生繼續走進電動三輪車上看看是否有傷者。結果，男司機從後拿著一根鋼管朝他打去，躲避不及的賴先生用手臂擋下，並與該男子扭打縛鬥，一面高呼「救命」。有兩名附近居民見狀，立即致電報警。

該兩名居民又上前拉開電動三輪車的窗簾，發現入面有一名女孩被捆綁，且已經昏迷。此時，賴先生亦將該男子壓在身下制服，等待警方到場。

小劉在父母的帶領下，將一面錦旗送到賴先生（左二）手中，感謝對方見義勇相救。（紅星新聞）

男子因涉嫌搶劫被批捕

警方到場後，從電動三輪車上搜出一支電警棍，並將男司機帶回調查。初查，該男子姓盧，當晚見到15歲的女事主小劉（化名）騎單車回家，便將她推倒在地，又拿出鋼管、電棍打暈她，綁在三輪車上。盧男因涉嫌搶劫，目前已被批捕。

小劉身體多處受傷，需留院接受治療，有一處傷口還縫了八針。但其心理創傷很大，家屬打算為她找心理醫生。7月24日，小劉在父母的帶領下，將一面錦旗送到賴先生手中，感謝對方見義勇出手相助。

事件在內地引起熱議，有人直指歹徒「太囂張」，亦有網民認為，警方將事件定性「搶劫」並不恰當：

涉嫌搶劫？這分明是綁架啊，不想弄成綁架女孩的惡性案件也不能這麼處理吧。

這不是綁架麼？

我的媽，太囂張了，真的要好好感謝這個司機了。

抓住槍斃。