網傳復旦女博士一腳踏4船　痴情男醫生不忿人財兩失含恨服藥自殺

近日，內地網傳復旦大學一名女博士生與附屬中山醫院青年研究員涉及情感糾葛，引發輿論熱議。 復旦大學官方微博今天（27日）發佈聲明稱，復旦大學醫學院高度重視，已要求並會同中山醫院就網友關注的當事人師德師風和學風問題啟動調查。聲明表示，醫學院一貫重視學生思想政治工作和師德師風建設，對任何師德失範、學術不規範的行為，將一查到底，有責必究。

網傳復旦女博士李某的照片。（微博@小妖精尋找小和尚）

據悉，在7月24日至25日，內地網傳一則消息，復旦大學附屬中山醫院醫生陸某為了和復旦大學女博士李某在一起而拋家棄子。但在他給李某買房、買車、買包包、送珠寶以及給她署名和刊發5篇SCI論文後（其中還包括一篇發在《自然》子刊的論文），李某卻和他分手。

陸男經受不住打擊，陸某選擇了服30顆安眠藥自殺。也有消息稱，陸某自殺後，被搶救過來。而陸男此前曾在網上留言寫道，「我曾得罪全世界，我為你傾盡所有…，從碩士論文到講課ppt，到每一個SCI文章，全是我一字一字碼出來的。」

此外網上還有消息稱，陸男為了與李女交往而離婚。離婚後卻發現李女同時與4男子交往。除陸男外，網傳一人是博士院長的學生，另一人是副院長的學生，還有一位不知名的對象。

此事在網上引發熱議，男女雙方的有關信息也被曝光，有消息表示，女方李某是復旦大學附屬中山醫院2017級博士研究生，研究方向為內分泌與代謝病、內分泌與腫瘤。她的同學指出，李女個性很討人喜歡、很活潑。

從履歷資料看，陸某是一名年輕有為的學者。（紅星新聞）

而陸男是一位32歲的醫學博士，復旦大學附屬中山醫院內分泌科研究員，兼任中華醫學會糖尿病學分會青年委員，主要從事2型糖尿病、非酒精性脂肪肝病等代謝性疾病的病理生理機制研究。他還是多家SCI雜誌的審稿專家和特邀編輯。

隨着事件的曝光，網友也把注意力聚焦在陸某幫女博士李某發表的5篇高質量論文上，有評論稱，相較於那些連為發一篇SCI都在苦苦掙扎的博士們來説，她相當於可以讀博畢業兩次了。

據瞭解，SCI是指美國《科學引文索引》，它目前國際上被公認的最具權威的科技文獻檢索工具。在中國評職稱、院士、百萬獎勵、工資底薪等等方面，都有着難以估量的價值。

有不少網友吐槽，學術圈本就沒那麼幹淨，這些或許只是冰山一角。