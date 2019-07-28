【醜態畢露】5分鐘只張嘴不出聲　山東官員受訪「扮啞」遭停職

河南省鹿邑縣一間農村學校日前修建學生宿舍，原計劃秋季開學投入使用，但校領導在工程期間發現，用於承重抗震的地樑混凝土沒有正常凝固，驚覺買到25噸劣質水泥，而這批水泥是由山東棗莊的一間建材公司生產。 針對此事件，央視日前播出的《校園裏的「假水泥」》節目中，山東棗莊問題水泥聯合調查組帶隊負責人王濤面對鏡頭，竟持續5分鐘只張嘴不出聲，令人匪夷所思，而他目前已遭到停職。

河南鹿邑志成實驗學校建宿舍誤購25噸劣質水泥。（合成圖／網絡）

據悉，央視記者在河南鹿邑志成實驗學校調查問題水泥事件，意外拍到從山東棗莊市趕來的一批「不速之客」，他們是山東省公安、工商、質檢部門組成的「二次取樣」調查組。由於問題水泥此前已進行過取樣，央視記者詢問為何跨省再來學校取樣，面對這個問題，調查組帶隊負責人王濤竟持續5分鐘都只張嘴不出聲，令記者倍感震驚。

台兒莊區市場監督管理局黨組28日晚間通報指，涉事官員王濤是該區市場監督管理局公平交易工作室副主任，鑑於他在水泥案件調查中未能採取正當方式回應記者調查採訪，態度不積極、不端正，且在社會中造成不良影響，經局黨組研究，決定暫停其職務。

內地官媒《光明網》對此評論指出，官員面對鏡頭緊張，也不是動輒得咎的事情，畢竟不是每個公職人員都是應對有素的專業發言人。不過，既然冠冕堂皇地來、就當實事求是地講，有甚麼難言之隱、有甚麼不好意思，非要如此地「裝」？

《人民日報》則評論稱，監管人員自作聰明地表演「啞語」，醜態畢露，不僅可笑，而且可怕。職責範圍內的事無權躲閃，姑息就是縱容，失語就是失職。

官員「扮啞」的事件在微博也引發熱議：

－實力演繹成語故事劇……啞口無言？

－這麼好的演技去當演員。

－這是調成靜音模式了。

－面對央視記者都敢這樣……