【有片】保時捷女車主違規掉頭與男司機互摑　揭丈夫為派出所所長

內地網絡周二（30日）瘋傳一段短片，重慶一名駕駛紅色保時捷的李姓女司機與另名男司機發生口角，兩人在街頭互摑。 事件在網絡引發熱議，內媒《澎湃新聞》從重慶市公安部門獲悉，李女的丈夫童某華目前是渝北區公安分局石船派出所所長。

保時捷女司機街頭與另名男司機互摑。（影片截圖）

報道指，事發重慶渝北區兩路附近，一輛紅色保時捷在另一輛銀灰色奇瑞私家車旁掉頭，頭戴寬簷帽、腳穿高跟鞋、身穿黑白吊帶連體褲的李女從保時捷下車後，徑直走到奇瑞車旁，與白衣男司機對話，顯得相當激動。

男司機下車後，兩人繼續爭執，李女率先掌摑男司機，男司機立刻還手，李女被打到差點跌坐在地，用手撐住車才站起，帽子則飛到2、3米遠。

3年內有29次交通違法記錄

重慶警方在微博表示，事發時間為7月30日8時50分，經交警查明，李女駕車未按規定掉頭，罰款200元（人民幣．下同），駕車帶帽、穿高跟鞋等妨礙安全行車的行為，扣2分，罰款50元，雙方已達成和解。該微博並評論表示，李女「做生意賺了錢，有錢也不能任性，當街動手更不可取！」

報道指，李女是該保時捷第三任車主，2016年3月份車子過戶到李女名下，3年內共有29次交通違法記錄，包括闖紅燈、亂停車等，但都已接受處罰。

而據重慶市公安局工作人員透露，李女平常脾氣暴躁，而她老公對其比較順從。另據網傳影片顯示，李女曾揚言自己在渝北飆車很出名，自稱駕車一直闖紅燈，打電話就能刪除違法記錄。李女親屬則稱，李某曾代售過機票，亦曾與他人合夥做生意，在家中很強勢，家人管不住。

（綜合報道）