【網紅景點】湖北鶴峰「躲避峽」突發山洪遊客被沖走　致9死4失蹤

湖北恩施鶴峰縣一處未開發的景點「躲避峽」近年來吸引不少遊客自行前往遊玩，然而躲避峽周日（4日）傍晚因暴雨導致突發山洪，有遊客被沖走，部份遊客被困，目前已造成9人死亡、4人失蹤，當局救出61人，目前仍在進行搜救。

湖北鶴峰躲避峽突發山洪。（影片截圖）

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據《南方都市報》報道，死者中有7人是「驢友」（意指一起結伴出遊的人），4日傍晚，鶴峰突降暴雨，躲避峽內發生山洪，由於峽谷幽深、地勢險峻，加上7人處於較原始狀態的區域，未能及時避險。

新華社報道，事發後，恩施土家族苗族自治州、鶴峰縣組織公安、消防、應急管理、衛生健康等部門和醫療專家趕赴現場開展救援和傷員救治工作。目前4名失聯人員的搜救工作仍在進行之中；遇難人員的身份已得到初步核實。

據介紹，網紅景點躲避峽位於鶴峰縣容美鎮屏山村，被稱為是北緯30度的最後一個「桃花源」，雖未正式開放，卻因風景絕美，有太多遊客慕名而來，網絡上推薦的玩法包括乘坐獨木舟拍照打卡、溯溪等，甚至一度造成「堵船」。

此外，還有當地村民擔當無牌「野導遊」，帶「驢友」進峽谷探險。為避免安全事故，2018年8月中旬，鶴峰縣一度宣布「無限期嚴格關閉」躲避峽景區，但同年10月初即有旅客稱，景區已重新「開始對外開放」，但對每日遊客人數設限。

（綜合報道）