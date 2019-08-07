算命網站遭抄襲索賠失敗　法院：違反社會主義精神不受版權保護

專門提供起名、算命服務的網頁被他人抄襲，是否構成著作權侵權？近日，安徽省銅陵市中級法院的一宗案件判定，網站提供算命服務屬於違反社會主義精神文明的行為，因此不屬於文學、藝術和科學作品，不受著作權法保護。

案情顯示，起訴方為安徽銅陵一家算命公司。2018年10月開始，該公司發現合肥一家算命公司及深圳另一家算命公司在未經授權的情況下，抄襲其網頁，該公司認為這種行為嚴重侵犯了網頁設計的著作權，並構成不正當競爭，請求法院判令兩被告公司停止侵犯其網頁設計（包括網頁文字、網頁圖片、網頁佈局等）著作權的行為，判令兩被告公司停止利用網頁對其進行不正當競爭的行為，公開道歉並賠償20萬元人民幣。

銅陵中院審理後認為，文學、藝術和科學作品的作者的著作權，以及與著作權有關的權益依法受保護。國家鼓勵有益於社會主義精神文明、物質文明建設的作品的創作和傳播，以促進社會主義文化和科學事業的發展與繁榮。內容違法、禁止傳播的作品則不受著作權法保護。

銅陵中院指，起訴方的網頁上標有「八字命運精批」、「洞悉人生、解密未來、把握機遇」、「十年大運」、「子女運勢」等字樣，網站提供的是算命服務，該行為屬於違反科學、違反理性、宣揚愚昧迷信的行為，由此形成的網頁，根據中國著作權法第四條的規定，屬於依法禁止出版、傳播的作品，不受著作權法保護。法院駁回該公司的訴訟請求。一審宣判後，該公司服判。

（《人民法院報》）