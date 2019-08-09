【哪吒之魔童降世】票房突破30億元　四川天津河南爭認是「家鄉」

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》自7月26日上畫以來，內地票房、口碑雙收，至今票房已突破30億元（人民幣．下同），雄踞中國動畫電影票房第一位。 電影叫好又叫座，內地多個城市為分一杯羹，開始乘勢宣傳自身的「哪吒文化」，更至少已有4處地方自稱是哪吒的「家鄉」，各自在政府網站上羅列證據。 有專家學者就認為，哪吒只是神話傳說中的人物，並非真實存在，探討其故裡的意義不大。

《哪吒之魔童降世》的票房雄踞中國動畫電影票房第一位。（視覺中國）

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四川省宜賓市是其中一個自稱是哪吒家鄉的地方，市政府新聞辦公室在周三（7日）及周四（8日）發表題為《〈哪吒〉熱映，哪吒的故鄉就是宜賓》和題為《哪吒祖廟在宜賓，這事早就有定論》的文章，明確表示哪吒是個「宜賓娃」。

據介紹，曾任供奉哪吒的台灣地區嘉義市南天門太子宮主持黃樟，於上世紀90年代來到宜賓，發現了一個名為「哪吒洞」的洞窟。此後，在當地重建「哪吒行宮」的同時，不少研究者從人文地理、民風民俗、民間傳說等方面進行考證。

至於另一篇宜賓市政府早在2017年就發布的《小哪吒根在宜賓，三太子牽動兩岸》文章，則指距離宜賓市區7公裡處的南廣鎮，其古名為陳塘關，「李靖鎮守於此，哪吒出生於此，似乎合情合理」，當地一些民俗也可能和哪吒的服飾武器「乾坤圈」、「紅肚兜」有關。宜賓更能找到《封神演義》中哪吒師傅太乙真人居住的「金光洞」、哪吒打死龍王三太子在河口留下的「龍脊石」等景觀，「根據考察得到的大量佐證材料，專家學者一致認定：翠屏山的哪吒廟為中國唯一的哪吒祖廟，哪吒的故鄉在宜賓，哪吒的根在宜賓」。

事實上，宜賓市政府官方網站在2018年6月就指，中國民間文藝家協會已正式命名宜賓市翠屏區為「中國哪吒文化之鄉」，「翠屏區將以此為契機，進一步打造哪吒文化品牌，優化產業結構，大力促進全區文創產業發展，以文化產業發展推動全區經濟結構改革，走出一條生態綠色的經濟發展道路」。

江油市亦自稱是哪吒的家鄉，市政府網站介紹江油是哪吒太子信仰和相關民俗、宗教文化的發源地，「自古以來，江油民眾世代流傳著關於哪吒太子的傳奇故事。古典文學《封神演義》中有關描述哪吒的很多地方：哪吒出世的陳塘關、哪吒鬧海的九灣河、哪吒顯聖的翠屏山祖廟、哪吒拜師修煉成仙的乾元山金光洞至今依然留存在江油的山川間」，乃至當地的非物質文化遺產名錄中，也有「哪吒故事及民俗」一項。

江油市的非物質文化遺產名錄中，也有「哪吒故事及民俗」一項。（微博）

至於在天津市河西區陳塘莊，文化和旅遊局工作人員在接受內媒訪問時就表明，陳塘莊據傳就是哪吒父親李靖曾鎮守的陳塘關，「全國很少有叫『陳塘』的地方」，例如掛甲寺就是因兵將把甲胄掛在寺院周圍而得名，可見當地長期以來都是軍事重地，「所以陳塘關總兵李靖曾在河西區陳塘莊鎮關是有據可依的。」

天津市河西區陳塘莊自稱是哪吒家鄉。（視覺中國）

河西區政府網站曾介紹，《西遊記》中的託塔李天王李靖鎮守陳塘莊，其三子哪吒鬧海殺死龍王三太子，作者吳承恩在描寫李靖父子時，曾多次到天津游覽並蒐集素材，並可能依照楊柳青年畫中的人物形象描寫哪吒原型。河西區陳塘莊自稱是哪吒家鄉，是故亦曾經舉辦「哪吒體育節」，並有不少與哪吒相關的文創產品。

第四個自稱是哪吒家鄉的地方是河南省南陽市西峽縣，據市文化廣電和旅遊局官方網站介紹，傳說中哪吒的家鄉陳塘關，位於西峽縣丁河鎮奎文村附近，並為感謝哪吒打死龍王三太子，制服龍王，「在奎文村哪吒的出生地建廟，供人瞻仰」。據悉，如今丁河鎮共有兩座哪吒廟，日常都對外開放。

奎文村內的其中一座哪吒廟。（微博）

對於全國有多處地方爭相自認是哪吒家鄉一事，四川省委黨校社會和文化教研部教授肖堯中認為，神話故事確有一些基本的歷史痕跡，就此角度而言，建立在一定歷史、文化基礎上的開發，有助於保護文物古跡、延續文化傳統。

但肖堯中提醒，哪吒只是神話傳說中的人物，在歷史中並非真實存在的，探討其家鄉位置的意義不大，源於神話的物事要進行商業開發，一定要有民間基礎，否則可能就是「偽文化」，「一些地方想借力哪吒熱度，但要成功的前提是考慮本地的實際情況，否則失敗的可能性會很高。」

（綜合報道）