【颱風利奇馬】颱風後青島海灘現大量牡蠣　市民遊客蜂湧撿拾

颱風「利奇馬」強勢來襲，內地多個省市都有傷亡，浙江省有39人死亡，山東省亦有5人死亡，7人失蹤。 利奇馬逐漸遠離之際，山東青島的市民發現沿海岸邊竟出現綿延數公里的牡蠣、海螺及蛤蜊，數量之多直接用鐵鏟鏟一下就能滿載而歸，可說是災後的「小確幸」。

不少市民及遊客湧到海灘撿拾海鮮。（微博）

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據內地傳媒報道，西海岸海軍公園的現正人頭湧湧，海灘上盡是撿拾海鮮的市民及遊客，前往的路上亦見到不斷有人帶蕘一袋袋的海鮮離開。家住附近的趙先生就是其中一個例子，其私家車的車尾箱有一大箱牡蠣。趙先生直言，這些牡蠣只是他不足一小時內的「戰果」，「我和朋友約好了，今天中午就來個海鮮宴，喝著二鍋頭，吃著海蠣子（牡蠣），別提多帶勁了！」

趙先生又提到，不僅在海軍公園的海灘上有大量海鮮，西海岸另一處的「東方影都」，海灘上亦有大量牡蠣，不少人會到那邊去撿拾，幾乎只要有礁石的地方，就鋪滿一層層厚厚的牡蠣。

牡蠣隨處可見。（海報新聞）

但青島疾控中心的專家就提醒，颱風容易造成環境衛生條件惡化，加劇腸道傳染病傳播風險，例如會引致細菌性痢疾、霍亂、傷寒和副傷寒，甚至甲型肝炎、戊型肝炎、手足口病等，市民近日應盡量不要進食未經煮熟的的海（水）產品。

（海報新聞）