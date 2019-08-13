【情感生意】內地「專業鑒渣師」助遠離渣男　收費最低2元最高上千

「『專業鑑渣師』」幫你遠離渣男，不滿意全額退款，2元錢就能鑑定『渣男』……」 近日有內地傳媒發現，電商平台上出現了一批「鑑渣師」提供「渣男鑑別」和「情感諮詢」服務，最低僅需2元（人民幣．下同），最高則要上千元。這些商家不僅自稱「專業鑑渣」，還承諾「100%保障隱私」, 引發不少網民熱議。

據《現代快報》報道，電商平台上「鑑渣師」通常要求買家講述一些具體事件，並提供聊天記錄以及對方的習慣愛好、相片或者其他任何可以體現個性或情感狀況的資料，來進行鑑別。

報道稱，以一款價格為6.66元的鑑渣服務。在提供了上述資料後，商家先給出了一個基礎判斷，「這個只能說不夠喜歡你，嚴格來說不算渣男」，並要求提供更為具體、客觀的信息，然後還給出了一些情感建議：「成年人做的都是選擇題，你不能因為自己沒選擇就說別人心機。」「不要把注意力過多放在感情裏。」

當「鑑渣」諮詢進行一段時間後，商家讓買家先確認收貨，當其確認錢到賬後，才繼續聊天。一個僅需6.66元的鑑渣訂單，商家可與買家足足聊了一個小時，並對提出的情感疑問一一做出了解答。至於「鑑渣師」的判斷依據，一些商家表示只是個人經驗，或是「對情感的事比較敏感」，也有商家說自己修過一些兩性心理學，會結合裏面的經典案例來分析。

「忠誠度測試」服務供試探男友

實際上，在同樣的電商平台，除了「鑑別渣男」服務以外，部分商家還有「忠誠度測試」等試探服務。這些商家聲稱，「通過測試，可看出對方是否是渣男或渣女，以及對婚姻是否忠誠。」

而除了被測者的喜好、性格等基本信息外，買家還需向商家提供被測者的微信號或者QQ號，以便測試員和被測試者取得聯繫，開始後續的測試服務。商家還多次強調測試員都是經過專業訓練的，但並未能提供相關「資格證」。

淘寶平台上，有大量關於「男女朋友忠誠度測試」的店鋪。（網站截圖）

報道稱，據一名在8月初開始做「測試員」的少女小劉（化名）透露，商家實際上並沒有提供正規培訓。小劉表示，商家要求她按照買家的要求和喜好更改社交賬號的註冊信息，比如網名、頭像、年齡、星座和工作等資料，其他都是自由發揮。

在進行測試服務時，小劉會更自己原有的頭像，換成網上買衣服時保存的模特兒相片，還會主動詢問買家加好友的時間，並將驗證消息、聊天進程等都實時截圖，提供給買家。小劉還稱，自己也有男朋友，她認為女生找閨蜜試探男朋友的也有，對買家的行為表示理解。

內地電商平台的商家聲稱，「通過測試，可看出對方是否是渣男或渣女，以及對婚姻是否忠誠。」（資料圖片/視覺中國）

專家：有洩露私隱風險

對於鑑渣師宣稱運用兩性心理學知識來鑑別，內地有心理學教授表示，許多所謂的「情感諮詢師」 、「心理諮詢師」並沒有系統的心理學知識和相關資質，僅僅是利用被諮詢者的預設和期待，「投其所好，發表看法，並不具備參考價值，最真實可信的判斷應該來自於當事人的內心。」

另有社會學博士稱，此類服務的興起反映出需求方對交往對象的不信任，希望參考別人的看法來獲得「確定」，但事實上反而會增加不確定因素。他並認為，將私生活甚至隱私洩露給他人也容易引發不利的後果。

網民熱議：

「鑑傻師。」

「用謊言驗證謊言得到的也是謊言。」

「突然想自己買一個鑑定自己的衝動。」

「人都經不起考驗。」