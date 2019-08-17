【漁翁撒網】南京截獲20多封名人勒索信　內附假「艷照」威脅匯款

江蘇南京一間郵局近日發現有20多封可疑紅色信件，沒有寄信人資料，收信人是各地的知名人士，但地址都是電腦打印。 警方接報進行調查並拆開信件，驚見竟有不雅照片，而信件內容則大致是威脅要匯款16.8萬元（人民幣．下同），否則就會公開。

據郵局工作人員指，當時在一批準備運走的信件中，發現有多封紅色信件，匯集後一共有20多封。信件上的收信人都是各地的一些知名人士，寄信人資料則留白。工作人員認為不妥，遂決定報警處理。

20多封紅色信件的內容都是一樣。（揚子晚報）

考慮到信件有可疑，警方遂在工作人員面前拆開其中一封紅色信件查看，結果信件內是一張A4紙及一張「艷照」。A4紙的內容為「我是一名私家偵探，受人所託來調查你」，聲稱擁有收信人的把柄，其中就包括「艷照」，要求收信後要「破財消災」，3天之內匯款16.8萬元，更威脅如果不照辦，更多的「艷照」就會在網上公開，讓收信人身敗名裂。

警方其後逐一拆開其它信件，確認內容基本一致，甚至連「艷照」都很相似，唯一不同的就是臉孔被更換。警方判斷，很有可能是有人抱著投機心理，企圖詐騙、勒索。警方將「艷照」帶回派出所，並聯系相關技術人員進行鑒定。經鑒定，「艷照」均為電腦合成，頭部與身體銜接處明顯不自然。警方目前已對此事展開偵查工作。

（揚子晚報）