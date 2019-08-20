【邁入無人化時代】解放軍陸軍實彈實兵演練　無人車及無人機登場

解放軍陸軍第76集團軍某合成旅近日在海拔4200米的崑崙山腹進行紅藍兩軍實彈實兵演練。 據官媒《央視》對此事的報道畫面，更可見到有無人車、無人機出場，顯示其已列裝部隊，陸軍的武器裝備即將邁入無人化時代。

報道指，與以往不同的是，是次演練要求全程使用裝備破除障礙，亦是該批裝備首次在高原進行檢驗，為下一步訓練提供數據支持。無人機的作用是實時獲取戰場資訊，引導火力打擊，至於無人車是則工兵分隊在戰火覆蓋的間隙，用作開闢進攻通道。副旅長韓文龍亦表明，「我們遷循能用裝備破除的，堅決不用人工破（除）。」

主要用於破除障礙、爆破拆卸等用途的無人車。（央視截圖）

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《新浪軍事》分析，從上述報道可清楚看到，陸軍正以無人車、無人機之列裝為楔機，構建智能戰場體系，「在這個體系之中無人系統地位愈來愈重要，用途也愈來愈廣泛」。

以無人車為例，其具備較高人工智能，可以根據需要執行相關作戰任務，不必人員進入危險環境或者執行危險任務，既增強人員執行任務的能力，也提高他們的戰場生存能力；甚至可以配合最新的99A主戰坦克，不但提供探測資料，使其得到更加完善的戰場態勢，更可以接受命令，探測、識別、消滅目標。

報道指，《央視》畫面上的無人車相信尚未配備武器，主要用於破除障礙、爆破拆卸等用途，提高效率，降低人員傷亡，「一般認為現階段無人地面戰車載荷還比較小，只能配備中小口徑武器和輕型導彈，相對而言打擊能力也比較有限，只適合在非傳統對抗環境執行任務，在傳統軍事任務之中作戰效能相對有限」。

但事實上，外國的無人車已經運用在實戰當中，並取得一定戰果，「國內外普遍認為，2020年之後無人地面戰車將會在戰場得到更加廣泛的運用，美國陸軍規劃之中新一代主戰坦克可能就包括無人地面戰車型號」。

其中一款配備機槍的「鋭爪」系列無人作戰車輛。（網上圖片）

值得一提是，去年的珠海航展中，中國兵器工業集團有限公司就首次展出多達七種多功能無人作戰車輛，包括四款「鋭爪」系列，全都有較強地形通過能力，配備先進探測設備和資訊處理系統，高度人工智能，可以根據任務自主規劃路線，避開障礙物，繼而探測及識別目標。部分型號更配備武器，如機槍、反坦克火箭炮等，有一定的反裝甲能力。

報道認為，「此次國產無人地面戰車走上訓練場，標誌着國產無人地面戰車已經走過前期技術研究階段，開始實際運用」。

（綜合報道）