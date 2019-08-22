【逃犯條例】微信發文稱「香港示威者應被槍決」　澳洲華女被解僱

港府修訂《逃犯條例》引起的風波持續，示威活動甚至蔓延至海外，在英國、美國、澳洲等多地，近日相繼發生支持與反對香港示威者的兩派人馬對峙。 在澳洲，近日有一名華裔女子因在微信發表「香港示威者應被槍決」等仇恨言論，而被公司解僱。

蘇特在觀光直升機旅遊公司鸚鵡螺航空（Nautilus Aviation）擔任中國團業務代表。（鸚鵡螺航空網站）

綜合外媒報道，涉事華裔女子名為蘇特（音譯，Coco Souter），現居澳洲開恩茲（Cairns），在觀光直升機旅遊公司鸚鵡螺航空（Nautilus Aviation）擔任中國團業務代表。她早前在微信用中文發文稱香港的示威者「都應該被槍決」，又說他們「一群沒腦子、沒有脊樑骨的笨蛋，已經忘記了自己的祖先」。

鸚鵡螺航空（Nautilus Aviation）事後接到投訴，注意到蘇特發表的言論。公司行政總裁（CEO）亞倫費恩（Aaron Finn）稱，這違反其行為準則，「她的話不代表我們公司的觀點，她將因此被解僱。」

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事主：純屬轉貼 不認為要槍決示威者

蘇特則對開恩茲郵報（The Cairns Post）表示，自己從未想過給僱主製造麻煩，並聲稱當時是複製、轉貼一位朋友的發文，本人實際上並不認為示威者應被槍決，「我不應該說那些話，但那只是我的個人社交賬號。」」

此外，蘇特還譴責一名支持香港抗議示威活動的人，向她的老闆舉報這篇發文。

（每日郵報／開恩茲郵報）