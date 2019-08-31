2020年《故宮日曆》，向六百年紫禁城致敬

明年，是故宮建成的第600年，為了將紫禁城的建築、這600年的風風雨雨、宮中故事、帝王后妃的生活一一展現出來，2020年的《故宮日曆》一改以往以文物為主題的慣例，將故宮8700多間房劃分為10個區域，圍繞着建築、文物、人物和秘聞，精煉了365個知識點。

這些年火遍全國的《故宮日曆》，其實早在1932年便已問世，當時是為滿足大家對皇宮收藏的好奇，和守護遺產、傳播文化。

它曾被評為民國時期的「頭號社交禮物」。在1932年到1936年出版期間，民國時代的廣告人用「震鑠世界」、「獨霸天下」來形容這本日曆。

學者俞平伯曾將《故宮日曆》送給老師周作人，作家梁實秋也在信中提過獲贈《故宮日曆》的事。

《故宮日曆》（一條授權使用）

我們採訪到了近4年《故宮日曆》的主編陳麗華。《故宮日曆》的停辦與復興背後是什麼樣的故事？365個知識點裏，最有看頭的是什麼？皇帝結婚的場面有多大？妃子們都怎麼打發時間？乾隆給自己建的養老院有多奢華？

故宮600年

自述：陳麗華 編輯：倪楚嬌（一條）

我是1986年到故宮工作的，是故宮博物院原副院長。退休後，故宮出版社邀請我擔任《故宮日曆》主編，到現在已4年。

陳麗華 故宮博物院原副院長、《故宮日曆》主編（一條授權使用）

《故宮日曆》誕生在民智初開的民國。當時帝制剛剛結束，民眾對皇帝一個人獨享的皇宮裏的珍品非常好奇。

1925年故宮博物院建立後，學者們對宮中的大量文物進行清點、整理，編輯出版了不少專業刊物，從不同角度推介故宮內的豐富藏品。

1933年首版的《故宮日曆》也是其中之一，在當時也是非常風靡的。接待重要政客的時候，拿它當作禮物。學者俞平伯曾將《故宮日曆》送給老師周作人。作家梁實秋也在信中提過獲贈《故宮日曆》的事。

《故宮日曆》一直出版到1937年為止，一共做了5年。

盧溝橋事變以後，故宮的文物整個南遷了，所以很多事情也做不了，《故宮日曆》就停了下來。2009年，在出版社的一次內部會議上，重新介紹了民國時期故宮出版的這些刊物。最後決定重新做《故宮日曆》。

2010年第一本日曆的封面、書脊沿用了1937年版《故宮日曆》所用《史晨碑》漢隸集字。除了日期以外的內容，都是復刻了1937年的版本，甚至採用了黑白印刷，作為致敬。之後開始的每一本，都以當年的生肖年作為主題。

到現在，《故宮日曆》累計的銷量已經達到300萬冊，今年這一本開印就是80萬冊。

《故宮日曆》（一條授權使用）

明年這本跟以往的任何一本都不一樣。因為明年是故宮肇建600年，如果單以老鼠為主題，體量太小。還是希望將故宮的建築、600年經歷的風風雨雨、宮廷裏的那些秘聞、皇帝后妃的生活都展現出來。

紫禁城佔地是72萬平方米，使用面積是16萬平方米。大家都傳說有9999間房子，實際上現存應該是8700多間房。體量這麼大，整個日曆的佈局讓我們傷透了腦筋。最後的結果是，按照功用的區域來劃分。

第一個月延續傳統，依然呈現以鼠為主題的文物。二月講皇宮的建造。從第三個月開始，依次從中軸線開始，然後往兩翼擴散，把整個的故宮就全部涵蓋進去。分為：前三殿、後三宮、養心殿、東西六宮、寧壽宮、慈寧宮、左輔右弼文華殿與武英殿、皇家禮佛與祭祀的宮殿和皇家花園。

能吐寶的鼠

一月，我們選取了31件與鼠有關的文物，都很有代表性。

因為老鼠它生性非常機敏，而且繁殖能力特別強。所以大家覺得它是一個能吐寶的，能夠聚財的東西。古人通常用老鼠來寄託繁衍後代和家世興旺的心願。

按圖看看幾件與鼠有關的代表性文物，以及當中老鼠的寓意↓↓↓

皇城肇建：1萬人耗時14年

作為明清兩代的皇宮，它可以說是中國木質結構建築中最高等級的一個代表，沒有什麼再比它地位更高了。2月就着重講了皇宮的建造。

明朝永樂以前，皇宮是在南京的。朱元璋在朱棣11歲時，分封他為燕王，領地就在現在的北京。

後來，朱棣篡了他侄子建文的皇位。如果還在南京做皇帝，總是覺得心裏有點虛。所以說登基了以後，在大臣們的建議之下決定遷都北京，朱棣畢竟在這兒生活這麼多年，有一份感情在裏頭。所謂大臣的「建議」，其實也是他有意為之吧。

所以在永樂四年開始籌建，期間經過十年時間的材料準備。當年派人四處去找木頭，現在可以看到故宮裏頭雕樑畫棟的這些大木頭，都是陳年老樹，要到四川湖北這些深山老林去採伐，動用了數量相當大的人力與物力。

保和殿後御道上的石雕，刻着9條流龍圖案，是故宮石雕之最。它是故宮最大最重的一塊石頭，重達300噸，長16.75米，寬3.07米，厚1.7米，出自一百多裏外房山的一個大石窩。

當年，這麼重的東西要怎麼運呢？按圖看看↓↓↓

整個故宮的建造過程是用了4年的時間，到1420年完成了建造。

《故宮日曆》內頁（一條授權使用）

皇帝登基、大婚那些事兒

籠統地說完故宮的大致情況後，第三個月便開始分區域介紹了。第一個便是太和殿、中和殿、保和殿組成的前三殿。它是故宮裏頭最重要，最能代表皇帝至高無上權力的地方。

太和殿也叫金鑾殿，是宮廷中舉辦重要典禮的場所。比如皇帝登基、大婚、出征，要昭告天下的時候，皇帝才登太和殿。按下圖了解太和殿的設計↓↓↓

乾清宮、交泰殿、坤寧宮是後三宮，作為一個區域。在明代，基本上皇帝日常辦公、料理政務、包括他的寢宮，都在這兒。

據嘉靖年間史料記載，乾清宮內有兩層仙樓，分出9間暖閣，設有27張床，皇帝每晚就寢之處少有人知。到了清代，雍正住到養心殿去後，這裏就多用於舉辦家宴、接見外國使臣了。

「正大光明」匾也是在乾清宮內，雍正開創的「秘密建儲」制度，其中一份寫明繼位皇子的密詔就是放在這塊匾後，另外一份由皇帝隨身帶着。

乾清宮透視圖（一條授權使用）

坤寧宮在明代是皇后住的地方，到了清代，把它的東邊變成了皇帝大婚洞房。一般皇帝大婚3天之後，才回到自己的本宮殿去住。現在來故宮參觀，還能看到裏面是大婚的佈置。

皇帝結婚的程序非常繁瑣。比方道光皇帝，他結婚的日程，整整搞了兩天兩夜才把程序走完。我們就用了一張光緒大婚圖，來體現一下皇帝大婚是一個什麼樣輝煌的景觀↓↓↓

皇帝與妃子的日常

養心殿在西六宮的南面，是清王朝的權力中樞。從雍正到宣統的這8個皇帝，他們就住在養心殿中，日常辦公、召見大臣、批閲奏章、頒佈政令都在這裏進行。最後宣統帝的退位詔書也是在這裏頒佈的，大清王朝就此終結。

養心殿裏還發生過一件大事，很有說頭，那就是垂簾聽政。

鹹豐皇帝病死在承德的避暑山莊，當時他的兒子才只有6歲，就是後來的同治皇帝。鹹豐非常不放心這孤兒寡母將來怎麼對付得了宮裏的權勢鬥爭。他就把手裏的兩方印，一個是同道堂，另一方叫御賞，分別給了自己的皇后慈安，和兒子同治。告訴他們，今後發佈任何文件，文件的首尾都要蓋上這兩方印才行，以防大臣們做任何手腳。

但同治的生母慈禧，她心裏非常不甘心。等她成為聖母皇太后以後，她就和慈安兩個人，以皇帝幼小為名，就在養心殿實行垂簾聽政。你可以看到一個黃幔帳，因為過去封建社會女人是不能隨便拋頭露面的。

同治死了以後，慈禧就把她妹妹的孩子立為皇帝，也就是光緒，當時才只有4歲。他是清朝第一位不是皇子而做皇帝的人。慈禧和慈安又以皇帝年齡太小為名垂簾聽政。慈安皇太后病死後，就只有慈禧一個人說了算了。整個垂簾聽政，前後長達48年。

下圖就是養心殿冬暖閣垂簾聽政之處，還有一個非常重要的地方叫三希堂↓↓↓

第六個月說的便是東西六宮了，就是后妃們居住的地方。我們關於如何展現這12個宮，費了一番腦子。因為這十二個宮其實長得基本上差不多，容易產生視覺疲勞。那麼這一部分我們就不介紹建築本身了，直接說這個宮裏住着什麼人，發生過什麼事。

比如婉容當年和溥儀結婚以後，住在儲秀宮。旁邊的翊坤宮，是她平時休息遊玩的地方。去故宮的時候你可以仔細看一看，某個橫樑上掛着一對鞦韆環。

據《清宮述聞》記載，「翊坤宮廊下鞦韆，今尚存。遜帝時安設，為清宮創舉。」如今秋千不在了，只留下這兩個鐵疙瘩，但也能說出一段有趣的歷史。

我們雖然是儘可能地表現故宮宏偉的建築，但是也絕對不會放棄任何一個細節。

延禧宮多次失火，所以到晚清的時候就覺得建一個水塔式的，一個西洋式的玻璃房子，用來養魚、觀賞魚。但晚清國力也衰微了，所以最後成了個爛尾工程。當時后妃們在那裏觀魚的場景，現在也有照片來體現這一段歷史。

皇帝和后妃都怎麼養老？

寧壽宮這一區域，我們又叫作太上皇宮。乾隆帝登基伊始，他就立下誓言，說我當皇帝絕對不超過我爺爺。他爺爺康熙皇帝當了61年，就是千古一帝。

可人是戀權的，當了60年皇帝的時候，真正要退位的時候，那是不甘心放棄權力的。所以說從乾隆36年他就開始想了，我怎麼樣能建一個我退位以後歸政的場所。所以就想到了要建寧壽宮這一區域。

我們也叫它小朝廷，就是一個濃縮的紫禁城：接受朝賀的地方、平時居住的地方、禮佛的地方、休閒娛樂的地方，在這裏應有盡有。

按圖了解乾隆所建的寧壽宮的故事↓↓↓

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故宮從等級森嚴這個角度來講，你會感覺到它是一個冷冰冰的地方。但在壽康宮，你就會感覺到它也是暖意濃濃的，我們叫太后區。

百善孝為先。我覺得皇帝，在這裏確實是率先垂範。

乾隆皇帝跟他母親相關的詩有770多首。宮史記載，每隔兩三日，乾隆皇帝就要來給他媽媽問安。早早就起來了，穿着常服，備好了轎子，就到了他媽媽住的壽康宮。但有時候皇太后還沒起來，在正殿的旁邊有一個「御座房」，就是給皇帝稍事整理衣冠，稍事休息的地方。

我在故宮守文物

我以前經常聽到有人對我說：「故宮有什麼看頭呀，走了一圈什麼都沒看到。」那其實是因為不會看，遊覽故宮有五條線路：中路，內東路，內西路，外東路和外西路。如果不知道一些歷史背景，即便看到了這件文物，也不知道其有趣之處。

雖然《故宮日曆》是一本小書，但通過它可以看遍故宮。

我們一共有5個人一起負責編撰這本日曆，從2018年的下半年就已經開始策劃了。這是所有日曆中，最難產的一次，歷時半年之久。

我們每個人分管幾個區域，我是負責寧壽宮和慈寧宮的。整個過程中，最最困難的是要選取最能代表自己這個區域的文物和歷史故事。

《故宮日曆》（一條授權使用）

我們5個人都有各自的專業，我是搞工藝類的，比如漆器琺琅器、一個是搞繪畫的、一個是搞陶瓷的、一個是搞雕塑的、一個是搞竹木牙角雕的。但每一個區域裏牽扯到的文物種類太多了，還包括建築本身和發生在這個區域的所有歷史大事件。

雖然每一照片只有100來字的解說，但是做起來是很難的。凡是涉及到不懂的東西，都需要去問。從前有很多一知半解的東西，經過這一次學到了很多。比方說我在寫璽印的時候，我就要看別人寫過的璽印，要去翻閲很多資料。

雖然做這個日曆很吃力，但也非常高興。因為故宮這個文化大寶藏，是中華五千年文明最集中的一個體現。我們作為故宮人，只是在為中華民族，為大家守護這個寶藏。

《故宮日曆》實際上就是作為一個小窗口，向大家推介傳統文化，推介故宮的這個文化寶藏，我覺得是我們的一份責任，也是我們的一份義務。

部分圖片由故宮出版社提供

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