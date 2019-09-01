江西贛州「全民滅鼠」抓1隻獎勵5元　網民：跟貓搶飯碗？

江西贛州章貢區今天（9月1日）起開展「全民滅鼠」活動，並將按照每隻5元的標準予以獎勵，引發內地網民關注。不少網民調侃：「抓老鼠有獎勵，這不是跟貓搶飯碗嗎？」

不少網民調侃：「抓老鼠有獎勵，這不是跟貓搶飯碗嗎？」（視覺中國）

據有關人員介紹，為進一步改善章貢區環境衛生面貌，切實保障民眾身體健康，減少鼠傳播疾病的發生和蔓延，自9月1日起在全區範圍內開展「全民滅鼠」活動，鼓勵廣大居民通過設置鼠夾、捕鼠籠、粘鼠板等自發開展滅鼠活動。

據悉，此次活動面向贛州市章貢區轄區內的所有居民，凡捕捉到老鼠的居民可到附近村、社區居委會，由工作人員現場認定後，立即兑現獎勵。

官方還給出「滅鼠領獎要求」：捕捉的老鼠須是整鼠，須密封裝袋；腐爛的老鼠不在獎勵範圍內；嚴禁虛報、冒領、倒賣、重複領取等行為，一經查實將嚴肅處理。

當地有關部門負責人表示，老鼠傳播的疾病多達50多種，有些疾病不但具有很強的傳染性，而且嚴重時甚至可危及生命。通過此次「全民滅鼠」活動，希望能提高大家對「四害」（蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂）危害的認識，讓大家共同參與進來。

至於此次「全民滅鼠」活動將持續到何時？負責人指出，滅鼠工作一直在開展，當局將持續評估工作成效，完善工作措施，深入推進相關活動。

（新華社）