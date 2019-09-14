華科大通報研究生墜樓案：導師對學生關心不足，停招研究生兩年

近日，華中科技大學（下稱「華科大」）研究生陳澤民在留下一篇名為《狗血的研究生生涯》的文章後墮樓身亡。陳澤民在文中稱自己在華中科技大學讀研期間遭到其導師的不公正對待。 華中科技大學14日發布通報稱，學校經調查認為，導師對該生在學業中出現的困難幫扶不夠，對其思想波動主動關心不足，決定導師停招研究生兩年。

陳澤民在《狗血的研究生生涯》中稱，其導師徐海銀經常不在學校，很少提供指導，之後卻又逼迫他盡快出論文；而陳澤民所在的實驗室的負責人石柯則「以權謀私，屢屢借機刁難」。

陳澤民稱，其導師徐海銀對他安排完全不上心，導致他在實驗室與其他人的步調相悖，處處尷尬，進退維谷。（網絡圖片）

華中科技大學則通報稱，調查的主要情況為：導師按照專業學位研究生培養要求，為培養學生的實踐研究和創新能力，安排該生到有校企合作專案的企業實習實踐；學院按照規定向該生發放獎助學金，第一年向其發放三等學業獎學金4000元（人民幣，下同）、助研金4000元，導師發放科研津貼4000元；第二年發放二等學業獎學金8000元；同時，連續兩年按每月500元標準發放國家助學金；導師按照培養方案對該生進行指導，並要求其每週匯報進展情況，但對該生在學業中出現的困難幫扶不夠，對其思想波動主動關心不足。

通報說，依據相關規定，決定停止導師徐海銀研究生招生資格兩年，對團隊負責人石柯進行批評教育；學校將深刻反思，進一步加強學生培養教育工作，加強對每一位學生的關懷和幫助，營造更好的成長成才環境。

通報最後稱，學校對該生的不幸離世深感悲痛，目前善後事宜已妥善處理。