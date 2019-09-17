【被代言】「做床上最猛戰狼」？吳京控雲南男科醫院　獲賠12萬元

自導自演電影《戰狼》系列的內地藝人吳京近日在北京西城法院起訴雲南一間男科醫院，指後者散發的廣告令吳京「被代言」男性疾病廣告，侵犯肖像權和名譽權。吳京向醫院索賠30萬餘元（人民幣，下同）。 9月16日（周一），法院對此案作出一審判決，認定醫院侵犯了吳京的肖像權和名譽權，需在報紙上向吳京公開賠禮道歉，賠償吳京經濟損失10萬元以及2萬元精神損害撫慰金。

內地藝人吳京自導自演電影《戰狼》系列，大受歡迎。（網上圖片）

報道指，涉案醫院為昆明軍都三三九醫院有限公司。在此案庭審時，吳京的律師提交了去年7月在雲南昆明火車站附近拿到的一份名為《雲南男人》的廣告刊物。宣傳冊中的其中一頁大幅使用了吳京在《戰狼》中的劇照，還配以「僅需7天，讓你的前列腺重回年輕狀態」等廣告語。

此外，《戰狼2》中的台詞「犯我中華者，雖遠必誅」也被改為治療男性疾病的廣告語。刊物中留有昆明軍都三三九醫院有限公司的地址及網站信息。吳京認為，涉事醫院這種行為極易使讀者誤認為他接受過類似的男科治療，或者他與該醫院存在合作關係，使讀者對他產生否定性評價，嚴重侵犯了他的肖像權和名譽權。

涉事醫院在廣告刊物《雲南男人》使用吳京肖像賣廣告。（網上圖片）

法院審理後認為，昆明軍都三三九醫院有限公司未經吳京本人同意，擅自使用吳京照片進行商業宣傳及業務推廣的行為侵犯了吳京肖像權。另外，宣傳冊內容為男性疾病的治療項目，且宣傳語容易誤導大眾，讓大眾誤以為吳京接受過相關治療或吳京為該醫院代言，從而降低其社會評價，因此該醫院還侵犯了吳京的名譽權。

法院一審判決該醫院在昆明市公開發行的報紙上向吳京公開賠禮道歉，賠償吳京經濟損失10萬元及2萬元精神損害撫慰金。

（《北京日報》）