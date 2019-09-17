【有片】汕頭交警掟單車截停電單車致2人傷　警方三改通報捱批

近日在廣東汕頭，有交警在追捕涉嫌違規的電單車司機時，竟將一輛共享單車扔向正在高速行駛的電單車，結果導致車輛翻側，車上2人重傷。 耐人尋味的是，汕頭交警在其官方微博上透露案情時，一天之內連發三則通報，其中對意外經過的描述前後不同，從最初認定為電單車司機「撞上綠化帶」的定性，改為交警查酒駕，推單車阻逃逸釀禍。 警方此舉不僅惹來大批網民惡評，還招致官媒狠批為「失當且超出合法範圍的執法行為」。

事故現場看到，電單車則與單車交疊，有人倒地不起，交警走向傷者。（影片截圖）

據悉，事發於15日晚上，汕頭交警16日凌晨發表第一則通報，稱警方當時在事發地開展查緝酒駕、醉酒行動，看到一輛電單車上的駕駛員和乘客均未按規定佩戴安全頭盔。涉事電單車行駛到檢查點時，民警示意其停車接受檢查，「駕駛員為逃避檢查，迅速掉頭逆行加速行駛，撞上摩托車道與汽車道之間綠化帶。」

汕頭警方第一則通報稱，是駕駛員「逆行加速行駛，撞上摩托車道與汽車道之間綠化帶」。（微博）

這則通報隨即遭到大批網民質疑，因為網上流傳的短片和圖片顯示，事發時一名身穿交警制服的男子站在公路上，突然將一輛單車扔向正在行駛的電單車，電單車翻側後，車上2人倒地，現場有大量市民圍觀。

在一片質疑聲底下，汕頭交警並無明確否認，而是在16日上午發布第二則通報，表示將成立工作組，承諾會「對民警執法情況和事發經過展開全面深入調查」，同時「請廣大網民不信謠不傳謠不造謠」。

同日下午，劇情大反轉。汕頭交警發布的第三則通報稱，最終確認是陳姓輔警在協助交警查酒駕時，將共享單車扔出造成衝撞事故。通報指，陳輔警已承認上述行為，市公安局將嚴肅追究相關人員責任。兩名傷者正在醫院救治。

網民熱議：

「高速騎著車，這樣扔車出去，不死即重傷啊。」

「雙方都有錯！駕駛員不應該不配合，交警不應該扔共享單車。」

「如果不是罪大惡極的罪犯，這明顯屬於暴力執法！」

「出事就輔警，領導無責任就對了。」

中宣部旗下的《光明網》17日也對此事發表評論稱，指「全國公眾都被網絡上流傳的汕頭交警在執法過程中致兩名騎車人倒地不起的視頻震怒了。」評論說，現場執法人員以障礙物拋向快速行駛的摩托車輪的行為，是「明顯失當且超出合法範圍的執法行為」。

評論並認為，公安部三令五申要「規範執法」，但汕頭警方的落實情況，由此可見一斑。評論還提到，其執法行為造成的後果，不能以輔警「頂雷」而交代。

（綜合報道）