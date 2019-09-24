廣西中學生將同學從4樓拋下被刑拘　其母：兒子常受欺凌

近日，廣西都安縣安陽中學一名黃姓男生將一名韋姓男同學從4樓扔下，影片在網絡熱傳。韋父稱，醫院檢查結果顯示，其兒子全身多臟器嚴重受損。 不過，黃姓男生的母親則說，自己的兒子在校經常受欺負，與一名韋姓男生多次發生衝突，兒子放假出門還會被十幾人追趕。

事發現場閉路電視畫面。（影片截圖）

網傳影片顯示，課間休息人來人往時，一名身材高大的男生忽然將一名身穿黑色上衣的男生從走廊抱起並拋下樓。

肇事者黃男的母親向傳媒透露，自己的兒子身高達190cm，個性比較老實但在學校經常受到同學的欺負。對於此次黃男將韋男拋下樓的原因，黃母表示不清楚，又指兒子曾告訴她：「跟老師說也沒用，老師都怕他們」。

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受害者父：「何必置人於死地？」

韋男父親則說，他16日上午9時接到校長通知，告訴他「你小孩出事了，你來醫院一下」。目前，兒子仍然在深切治療部（ICU），每天都面臨巨額開支，需要在網上籌款。然而，「受害者在校時喜歡欺負同學，肇事者因無法忍受才做出此舉」的說法在網上瘋傳，家人感到身心俱疲。

韋父說，上述傳言並未得到校方證實，「而且，受欺負就要置對方於死地嗎？」又指很少聽說兒子與同學間有矛盾，「學生如果在學校犯什麼錯，老師和校長都是可以來溝通的」。

9月23日，都安瑤族自治縣教育局發布通報稱，上述兩名學生因發生口角、爭執，致使韋男從學校教學樓4樓跌落到1樓球場邊的塑膠跑道上。目前，韋男神志清醒，黃男已被警方刑事拘留。

（綜合報道）