在浙江麗水蓮都區，一家11名有親戚關係的人，竟然在半個月內結婚離婚23次，以假結婚進行戶口遷移，騙取政府的拆遷補償。

浙江一家人半月內結婚離婚23次。（示意圖，視覺中國）

案中疑犯之一的石某琴是麗水蓮都區飛機場角村民。2011年，她與丈夫潘某勇離婚。不過，在今年3月6日，潘某勇與石某琴「復婚」，並將戶口遷入飛機場角。僅僅6天之後，這對夫妻再次選擇離婚。3月20日，石某琴又與曾經離婚的湯某滿再次結婚。

與石某琴離婚後，潘某勇則於3月20日與自己的嫂子湯某香結婚，6天後離婚。4月3日，他再次與湯某香的妹妹湯某連結婚，而湯某連是湯某滿的前夫。此外，潘某勇的父親潘某田也先後多次離婚、結婚，3月11日，他甚至與親家劉某嬌在民政部門進行結婚登記。

就這樣，在今年3月短短15日的時間內，這一大家相互間關係為表兄妹、親兄弟姐妹等的11名成員，先後結婚、離婚高達23次，其關係和頻率亦引起當地警方的注意，並介入調查。

涉犯詐騙罪 4人被刑事拘留

警方調查發現，潘某田是這場結婚離婚鬧劇的「策劃人」，目的是為了騙取拆遷補償。據了解，飛機場角是當地城中村改造的區塊之一，今年4月10日前戶口在飛機場角的村民，即可按照無房戶的最低補償標準，每個人可以享受到40平方米的安置房補償。而這家人通過23次假結婚和離婚，先後將13名戶口不在飛機場角的人的遷進當地戶口。

目前，涉事的11人先後被採取強制措施，其中石某寶、潘某田、潘某勇等4人被刑事拘留，石某琴、孫某英、劉某成等7人取保候審。警方指，他們的行為涉嫌以虛構事實的方式進行結婚離婚，達到遷移戶籍的目的，以此謀取非法佔有徵收補償利益的非法目的，構成詐騙罪。