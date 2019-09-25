師生「唱響紅歌」遭質疑　福州市聾啞學校：哼唱及手語輔助發聲

福建福州市聾啞學校周一（23日）在其微信公眾號發布題為《福州市聾啞學校唱響〈我和我的祖國〉》的文章，並配發一段演唱影片，有微博用戶對此表達質疑，認為聾啞人不能「唱響」。 校方對此回應表示，聽障學生透過哼唱、手語輔助發聲方式，加上教職工的演唱，是可以唱響紅歌的。

福州市聾啞學校發布師生「唱響紅歌」的影片。（影片截圖）

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微博截圖顯示，一名用戶發表將「聾啞學校唱響」劃線，並加上「#福州爆料#」的標籤，隨後有網民回應指「聾啞人唱響？我只能呵呵了」，更有一名律師說：「一唱祖國就不啞了嘛！」

福州市聾啞學校回應指，聾啞學校的學生，正確的稱謂是「聽障學生」，其先天或幼兒時期聽力受損，無法模仿、學習說話，喪失說話能力。語言神經系統和發音器官並未受到損傷的聽障學生，植入人工耳蝸或佩戴助聽器，再輔以語言康復訓練，可以做到張口說話。

有微博用戶表達質疑，認為聾啞人不能「唱響」。（微博截圖）

校方指出，該校目前有198名聽障學生，其中語言能力康復較好的學生，在反覆練習後能跟着哼唱，還有的學生依靠手語的輔助發聲，再加上近70名教職工的演唱，「唱響《我和我的祖國》，這是可以的。」

「聾啞學校也不是想象中的毫無生氣的無聲世界。」該校在回應中表示，「恰恰相反，我們的學生熱愛生活，樂觀向上；我們的校園生活豐富多樣，繪畫、漆畫、軟木畫、足球、籃球、啦啦操、舞蹈……MV裏的每個鏡頭，折射出的是新時代中國特教學校師生的別樣風采。」

另外，有不少網民都紛紛表態支持校方，並要求質疑者道歉：

「聾啞孩子還是能唱的，能發聲就能唱，只是標不標準的問題」 「就算是真的聾和啞，但是也不能代表他們不能演奏音樂歌曲甚麼的，只能說好不好聽而已！」 「這些律師都怎麼想的？對愛國主義怎麼就這麼看不下去呢？」

（澎湃新聞）