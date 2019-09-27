微信綁定銀行卡未解除　浙江盜墓賊偷陪葬手機轉帳近萬元

浙江湖州長興縣林城鎮有民眾近日發現，已去世父親的銀行戶口內9500元（人民幣．下同）存款竟然離奇不翼而飛。 經警方調查後，發現原來有盜墓賊偷走陪葬手機後，破解微信支付密碼，再從所綁定的銀行卡中不停轉帳。

據報案民眾表示，父親數月前去世後，社保局有通知合共9500元的醫療報銷費和喪葬費，均已轉帳至父親的銀行卡，未料日前查詢該銀行卡的餘額時，驚見當中只剩下數十元，9500元已不翼而飛。

林城鎮的公墓。（中新網）

警方調查銀行戶口的資料，發現在8月時曾有多次轉帳紀錄，每次500元至2000元不等，總計9500元。警方指，經調查後，確定銀行卡所綁定的微信帳號，就為報案民眾父親生前所用。

警方鎖定款項轉帳的目標帳號後，確認得到該批存款的人是整日混迹網吧，無固定經濟來源的21歲男子李立（化名），判斷其在重大作案嫌疑，遂於9月19日將其抓獲歸案。

李立到案後承認，早在8月下旬就不斷在林城鎮的公墓盜墓，偷走硬幣等陪葬品，距今為止已有20多個墓地受害。其中一次，李立在墓地內偷走一部手機，回家充電後發現其微信帳號仍有綁定一張銀行卡。李立破解密碼後，嘗試轉帳1000元，結果竟然成功。由此，每當花光金錢，李立就在手機中轉帳金錢。

目前，李立因涉嫌盜竊罪被警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

（中國新聞網）