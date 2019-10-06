【逃犯條例】火箭總經理發文撐港示威　中國籃協：暫停交流合作

美國NBA球隊侯斯頓火箭的總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）5日在Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，表態支持香港反修例運動，隨即引起大量內地網民不滿和憤怒，「莫雷支持港獨」亦隨即成為微博熱門話題。 中國籃球協會今天（6日）在微博發表聲明指，侯斯頓火箭總經理莫利公開發表「涉港不當言論」，該協會對此表示強烈反對，並將暫停與侯斯頓火箭的交流合作事宜。 ​​​​

中國籃協宣布暫停與侯斯頓火箭的交流合作事宜。（微博截圖）

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據早前報道，莫利在Twitter發表個人意見後，內地知名體育資訊平台「虎撲」即時發聲明揚言抵制，「從今以後有關火箭隊總經理莫雷本人的新聞將不會出現在虎撲官方的報道範圍中，他不配」，還稱莫利的言論是「試圖分裂祖國統一和領土完整」。

而內地網民包括火箭球迷亦都紛紛批評莫利：「我喜歡威少，但我現在不喜歡火箭」、「可以沒有火箭，可以沒有籃球，可以沒有虎撲，但不能沒有祖國」、「火箭隊的新聞應該也一律封殺，雖然是死忠火迷但是名（民）族底線不能觸碰」，還紛紛到網上留言要求火箭隊開除莫利。

中國籃球評述員楊毅亦在微博表達意見，認為「火箭在中國獲得的贊助商不可計數」、「你不能吃中國還罵中國」，《環球網》隨後轉載該篇貼文，並標上hashtag「#莫雷支持港獨#」。火箭隊班主費迪達（Tilman Fertitta）隨後與莫利割席，發布帖文指「莫利的言論並不代表火箭」；而莫利現已刪去引起爭議的帖文。

（綜合報道）