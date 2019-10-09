美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）涉及香港的言論，引發中國官方及民間的大規模抵制潮，甚至球隊的周邊產品，已幾乎在中國所有的網上或門市下架。 其中NBA在北京的旗艦店，店內如今插滿五星紅旗，絕大多數侯斯頓火箭的周邊產品已經消失，只有姚明當年為球隊效力時所穿的11號球衣倖免。

NBA的北京旗艦店，店內各處都插滿五星紅旗。（ETtoday新聞雲）

據台灣傳媒報道，NBA旗艦店位於北京王府井商業街，是NBA在海外最大的門市。實地探訪的台媒記者甫走進店舖，「立刻感受到『愛國氣氛』，店內各個角落高掛五星旗，連模特兒手上也是」。

球衣區位於店舖的二樓，記者發現火箭隊的周邊產品幾乎已全數消失，即使是在櫥窗外展示的所有NBA球隊的球衣，也獨欠火箭隊。有店員私下透露，「消失」確實與事件有關，「大約三到四天前，總公司告知北京NBA旗艦店，火箭隊的商品無限期下架。」

姚明曾於2002年至2011年效力侯斯頓火箭。（視覺中國）

姚明的11號球衣未有受事件影響，店內仍然可以買到。（ETtoday新聞雲）

值得一提是，中國著名籃球運動員、現任中國籃協主席姚明，其曾於2002年至2011年效力火箭隊。姚明的11號球衣未有受事件影響，店內仍然可以買到，一件叫價3299元人民幣。

（ETtoday新聞雲）