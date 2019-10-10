聚餐飲酒遭「加料」冰毒　深圳男失意識「被賭博」輸逾萬

據內媒近日披露，深圳一名男子與朋友聚餐飲酒時，酒中遭人放入毒品，後被帶去參賭並輸掉1.4萬元（人民幣，下同）。他發覺異常後報警，警方從其尿液、血液中檢測出冰毒成分，涉案6名疑犯被抓獲。

閉路電視畫面顯示的投毒瞬間。（澎湃新聞）

據深圳大鵬新區警方介紹，受害徐姓男子9月21日報案稱，前一晚他與朋友在該區一間餐廳聚餐，幾杯啤酒下肚後便失去意識，後被帶至酒店參賭。警員提取徐男尿液和血液樣本，送往專業鑑定機構進行毒品、毒物成分分析。鑑定結果顯示，檢測出甲基苯丙胺（methamphetamine, 俗稱冰毒）成分。

隨後，警員前往事發餐廳、酒店調取當晚的閉路電視畫面進行研判。閉路電視畫面顯示，案發時，同行一名男子在酒桌上趁徐男未留意，向其酒瓶中投入異物，致其神志不清行為反常。結合其他證據，警方研判鎖定以唐某為首的6人有重大作案嫌疑。

9月27日，警方分別在龍華區和光明區展開行動，先後抓獲唐某、吳某等6人。經查，唐某以朋友聚餐為由邀請徐男吃晚飯，席間唐某、覃某等人以聊天喝酒的方式吸引徐先生注意力，吳某趁機在啤酒裏投放含有冰毒成分的毒物。待徐先生意識不清後，他們將徐先生帶到酒店，誘其入賭「炸金花」牌局，並出老千使徐先生不斷輸錢。

警方指出，該案涉案人員目前均已被處以刑事拘留，案件仍在深入擴大調查中。

（澎湃新聞）