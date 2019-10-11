【法律不外乎人情】江蘇貧困夫婦偷奶粉餵孩子　檢察院酌情不起訴

江蘇省檢察院日前通報該省檢察機關依法正確行使不起訴權的相關情況，張家港市一對貧困夫婦先後三次在超市盜竊奶粉，以滿足3歲大女兒所需，最終獲檢察院作出不起訴決定的案件，被列為其中一宗典型案例。

案發去年元旦前夕，張家港一間大型超市在清點貨物時，發現有9罐奶粉不翼而飛。翻查閉路電視後，發現一對夫婦嫌疑最大，二人帶同孩子逛超市，粉奶被直接帶走而未有付款。警方接報後跟進在郊區一間昏暗擁擠的出租屋中抓獲該對夫婦，查獲涉案的9罐奶粉，其中7罐已被食用。

楊揚琴考慮到該對夫婦有多種可以從寬處罰的情況，遂作出不起訴決定。（電視畫面）

經鑑定，該對夫婦前後共三次在超市偷竊9罐奶粉，總值1138元人民幣，其行為已構成盜竊罪，符合起訴條件。但承辦案件的檢察官楊揚琴發現，該對夫婦都是90後，與3個孩子住在面積只有10平方米的出租屋，生活清苦。

楊揚琴認為，該對夫婦雖然符合入罪標準，但同時具有初犯、認罪認罰及主動賠償責失等多個可以從寬處罰的情況。作出不起訴決定不僅符合法律規定，更體體現司法的「溫度」。最終在今年4月18日，張家港市檢察院依法作出相對不起訴決定，並向公安機關發出檢察意見書，建議對該對夫婦的違法行為處以行政處罰，承擔相應的法律責任。

（澎湃新聞）